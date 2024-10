Șeful PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat luni seară că "se oprește aici" Coaliția cu PSD, cu toate că liberalii nu vor părăsi Guvernul. În același timp, Ciucă a lansat un atac la adresa social-democraților, pe care îi acuză că acaparează statul.

UPDATE

Replica liderului PSD, Marcel Ciolacu, a venit în scurt timp, însă acesta nu a rostit în niciun paragraf al postării numele lui Nicolae Ciucă sau al PNL, dar a spus că nu va intra niciodată în acest "galop electoral inconștient practicat de unii candidați", iar "singura discuție rațională și serioasă din societate trebuie să fie legată de reforma CCR. Și asta voi face eu".

"Motivarea Curții Constituționale în cazul doamnei Șoșoacă întărește discuția privind necesitatea unei ample reforme a CCR. Această discuție trebuie să plece de la realitatea că procedura actuală transformă CCR într-o instanță care nu îi oferă celui în cauză dreptul la apărare sau recurs. De aceea, consider că între BEC și CCR ar trebui să existe un filtru de legalitate pe care îl poate asigura doar Înalta Curte de Casație și Justiție. De aici trebuie să pornim discuția, pentru a nu exista nicio urmă de îndoială", a scris Ciolacu într-o postare pe Facebook.



"Am însă o mare dilemă. Cât de mult trebuie să ai atrofiat mușchiul bunului-simț să susții sus și tare că trebuie ca anumite partide să fie scoase în afara legii pe motiv de extremism, dar apoi să te faci scut pentru cineva care face apologia legionarismului și a urii împotriva evreilor?! Chiar și într-o campanie electorală, există anumite linii roșii care nu trebuie trecute. Pentru a nu arunca societatea românească în urmă cu 50 de ani", a continuat șeful PSD.



+++

"Dragi români, încă o dată, nu comentez decizia CCR, dar consecințele ultimei decizii pun un mare semn de întrebare privind democrația din România. Pentru prima dată în istoria României, o majoritate de cinci judecători, din care patru numiți de PSD, a decis că cineva nu poate candida. Practic, a fost eliminat la masa verde un adversar politic. Acest lucru mă preocupă pe mine și cred că și pe orice cetățean care vrea ca România să rămână un stat democratic. Mă preocupă dacă PSD se bucură de eliminarea unui competitor politic. Cică ar putea face lucruri de neimaginat, pentru că PSD are în ADN-ul său abuzul de putere și comportamentul de partid-stat. Astăzi elimină un candidat, mâine, altul, poimâine închid instituții de presă, iar în final subordonează politic tot statul român", a spus Nicolae Ciucă într-un clip video de circa 3 minute și jumătate, postat pe contul lui de Facebook.

El a transmis că se va asigura că Țacest lucru nu se va întâmpla și România nu va intra total pe mâna PSD".

"Este o datorie de onoare și credință față de țara noastră. Coaliția de guvernare cu PSD se oprește aici. Rămânem în Executiv doar pentru a împiedica escaladarea completă a abuzurilor pe care le pot realiza pentru a câștiga alegerile. Sigur că PSD și-ar dori să guverneze singur în următoarea perioadă, pentru a reintroduce cota progresivă, pentru a subordonat justiția și instituțiile statului, pentru a direcționa resursele financiare ale bugetului în acțiuni populiste și către clientă de partid. Acest lucru nu se va întâmpla! Ar fi complet iresponsabil din partea noastră să părăsim terenul de luptă și să-i lăsăm să înainteze pe direcția pe care au luat-o", a continuat șeful PNL

"Pe de altă parte, apreciem demersurile pentru sancționarea legală a tuturor partidelor extremiste, șovine și antisemite. Aceasta este calea corectă pentru a contracara influența acestor curente periculoase. Cu toate acestea, noi credem limitarea influenței extremismului prin convingerea românilor să voteze opțiunile democratice. Reacția solidară a populației pe tema deciziei CCR este cu democrația, nu cu o persoană extremistă. Stimați români, toată România vrea să trăiască într-o țară prosperă și liberă, nu într-un stat prizonier al PSD sau al oricărui alt partid. Direcția democrațiilor consolidate, precum și statutul de țară membră NATO, UE și a parteneriatului transatlantic reprezintă singura cale pentru România, pentru că aceasta înseamnă liberate, democrație, garantarea drepturilor cetățenești și bunăstare, Mai sunt mai puțin de două luni până la alegerile prezidențiale și parlamentare. Îi putem opri atunci, altfel va fi prea târziu", a conchis Ciucă.

+++

Tot luni, Nicolae Ciucă a declarat, la B1TV, că, în acest moment, a fost întrerupt orice dialog politic cu PSD, însă PNL va rămâne la guvernare, așa cum s-a angajat.

„A fost o pauză operativă, care, în momentul de față, s-a concretizat în a întrerupe orice dialog politic cu Partidul Social Democrat. Rămânem la guvernare, pentru că așa ne-am angajat și trebuie să asigurăm în următoarele 2 luni, 2 luni și jumătate, cât va fi până la decizia finală a votului românilor. Avem nevoie să protejăm în continuare și să fim gardienii democrației și libertății, să ne îngrijim cum am făcut de fiecare dată ca PSD să nu dispună de orice decizie în ceea ce privește atât cota unică de impozitare, cât și modul în care se gestionează resursele financiare. Să nu meargă banii către un anumit de sector de activitate, să nu avem ingerințe în justiție, deci toate chestiunile astea ne determină să rămânem în continuare la guvernare, dar, din punct de vedere al dialogului politic, pentru că îmi doresc să fie foarte clar acest mesaj, el nu mai există. Deci nu mai e nici pauză operativă, nici pauză de orice natură. Este absolut o încetare a dialogului politic. Cu mine nu va mai avea dialog politic”, a spus Ciucă, conform sursei citate.

Întrebat dacă niciodată nu va mai avea un dialog cu Marcel Ciolacu, până la alegeri, Ciucă a răspuns: "Am spus foarte clar, am avut niște obiective. Am avut niște obiective politice împreună, și despre comisarul european, și despre eliminarea inechităților din sistemul de pensii militare. Am discutat și despre rezolvarea problemelor din noua lege a pensiilor, care vizează minerii și cei care trebuiau să beneficieze de anumite măsuri pe grupele de muncă. Au fost elemente care, până la urmă, s-au concretizat în acel dialog, nu contează subiectul. Nu poți să vii și să spui că n-ai vorbit cu mine. Eu nu pot să nu spun adevărul, eu spun adevărul. Și în fața dumneavoastră, în fața oricui, a vorbit cu mine, am vorbit. Nu poți să spui că n-ai vorbit, atunci pentru mine nu mai există cale de dialog".

+++

Relația dintre PSD și PNL este tot mai tensionată în ultimele luni, iar ea s-a agravat de când liderii ambelor formațiuni și-au anunțat candidaturile la alegerile prezindețiale. Totul a culiminat cu așa-zisa "lege Iohannis", prin care PNL a vrut să-l facă pe președintele Klaus Iohannis senator, iar PSD s-a opus.