În contextul măsurilor fiscale asumate de Guvern și al nevoii generale de reducere a cheltuielilor bugetare, Administrația Prezidențială precizează că "își onorează angajamentul anunțat în luna iulie de președintele Nicușor Dan.

Astfel, Președinția contribuie cu 17,5 milioane de lei la efortul colectiv de reducere a cheltuielilor bugetare.



În cursul lunii septembrie, cu ocazia rectificării bugetare, Administrația Prezidențială a transmis oficial Ministerului Finanțelor decizia de a returna 17.500.000 lei din creditele bugetare alocate inițial în anul 2025.

"Această reducere semnificativă reflectă angajamentul Președintelui față de un stat mai suplu, mai eficient și solidar cu cetățenii. Deși obiectivul inițial era o reducere de 20 de milioane de lei, suma de 17,5 milioane de lei reprezintă un efort real, rezultat al unei analize riguroase a cheltuielilor instituției", spune instituția.

„Nu vorbim doar despre simboluri. Vorbim despre decizii administrative responsabile, despre gesturi concrete care contează atunci când vine vorba de banul public. Este o contribuție reală la echilibrul bugetar și un semnal de solidaritate cu toți cetățenii României”, a transmis Nicușor Dan.

Administrația Prezidențială transmite și că își va continua evaluarea internă a costurilor, în vederea menținerii unui standard înalt de eficiență administrativă, fără a afecta funcționarea instituției sau angajamentele internaționale ale României.