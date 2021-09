Adrian Gheorghe a fost revocat joi din funcția de membru al Consiliului de Administrație și președinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naționale pentru Asigurări de Sănătate.

Decizia premierului Florin Cîțu a fost publicată în Monitorul Oficial.

Gheorghe fusese numit în funcție de fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu.

Adela Cojan, vicepreședinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, va exercita atribuțiile președintelui CNAS până la numirea conducătorului instituției în condițiile legii.

În conflictul cu foștii colegi de guvernare, premierul a înlocuit și secretarii de stat numiți de USR PLUS.

"Ziua și abuzul din partea lui Florin Cîțu! Premierul a dat afară secretarii de stat numiți de USR PLUS, indiferent că erau sau nu membri USR PLUS, pentru a-și pune activul de partid în Guvern. De exemplu: la Ministerul economiei, doi dintre cei trei secretari de stat dați afară de Florin Cîțu nu erau membri USR-PLUS, toți trei însă au muncit enorm și au obținut rezultate concrete. La Ministerul cercetării, inovării și digitalizării, Florin Cîțu a demis un fost prorector al Universității Babeș-Bolyai, apolitic. Și nu sunt singurele cazuri. Florin Cîțu face ca Dragnea: își pune oamenii de partid în funcții-cheie care să îi servească intereselor proprii și își cumpără voturi în partid cu banii românilor prin PNDL 3", se arată într-un comunicat al USR PLUS.

"Astfel de acțiuni, prin care tu, ca premier, dai afară oameni din Guvern care au pus umărul la dezvoltarea și modernizarea României prin acțiuni concrete în ultimele opt luni, arată foarte clar că totul pentru tine este un joc politic și că nu ai ce căuta în această funcție. Din nou, Florin Cîțu a demonstrat că pune interesul românilor este pe ultimul loc. Florin Cîțu trebuie să plece de la conducerea Guvernului", se mai arată în comunicat.