Vicepreședintele PSD Adrian Țuțuianu a declarat luni că nu pleacă din PSD pentru că este susținut atât de organizația PSD Dâmbovița, cât și de semnatarii scrisorii anti-Dragnea.

"Am sprijinul colegilor şi rămân membru al PSD. Am văzut că sunt colegi mai inflamaţi, am văzut alţii care îndeamnă la calm, vom vedea cum se desprinde din cadrul CExN. Nu plec nicăieri, nici în alt partid, nu plec nici din PSD atâta timp cât am sprijinul colegilor din organizaţia Dâmboviţa şi ai colegilor care sunt semnatari ai scrisorii (anti-Dragnea - n.r.)", a declarat Adrian Țuțuianu, întrebat dacă este adevărată informația că în ședința de luni a CExN va fi exclus din partid.