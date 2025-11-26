Parlamentul a votat miercuri numirea președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune și pe cea a președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune.

Comisia pentru cultură și media a Senatului și Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților s-au întrunit în ședință comună marți pentru audierea candidataților recomandați de către membrii Consiliilor de administrație ale celor două societăți. Și Adrian Săftoiu, și Robert Schwartz au fost avizați favorabil.

Adriana Săftoiu a fost susținută de PNL, iar Robert Schwartz - de USR.

Adrian Săftoiu, în perioada 1993–1998 a lucrat ca jurnalistă la agențiile de presă ROMPRES și Mediafax. Din 1998 a intrat pe traseul funcțiilor publice: între 1998–2000 a fost secretar de stat și purtător de cuvânt al Guvernului; apoi, 2000–2001, director de cabinet la Ministerul Transporturilor. Între 2001–2004, a fost directoarea biroului de presă al Partidul Democrat (PD). Wikipedia. În decembrie 2004 a fost aleasă deputat, dar a renunțat rapid — după 5 zile — pentru a deveni consilier prezidențial și purtător de cuvânt al Traian Băsescu (2004–2007). A demisionat din funcția de consilier prezidențial în martie 2007, oficial pe motive personale.

A revenit în politică ca membră a PNL, fiind deputat între 2008–2012 și apoi în legislatura 2016–2020. Este autoarea mai multor volume, printre care „Vocile puterii” (2007), „Jurnal de campanie” (2009), „Cronică de Cotroceni” (2015) și „Simfonia Semnelor” (2022).

Robert Schwartz are peste 30 de ani de experiență la Deutsche Welle, unde a condus între 2000-2020 redacția în limba română. În anul 2012, a primit Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor pentru contribuția sa la relațiile româno-germane. A absolvit Germanistica la

Universitatea din București cu nota maximă și a colaborat încă din studenție cu redacțiile germane ale Radioteleviziunii Române.



A lucrat ca profesor și în 1990 a devenit primul director ales al Liceului German din București după Revoluție. Stabilit în Germania din 1991, s-a alăturat Deutsche Welle în 1992, parcurgând diverse poziții până la cea de director al departamentului în limba română. Între 2020 și 2023, a coordonat proiectul DW Sinti și romi în Europa, iar după pensionarea din 2023 continuă să activeze ca jurnalist independent.

Este membru al unor organizații academice și culturale importante, iar în 2023 a fost ales președinte al Societății Germano-Române din Berlin.

