Liberalii și social-democrații s-au reunit luni, începând cu ora 11:00, în ședințe pentru a discuta strategia de la moțiunea de cenzură care urmează să fie dezbătută și votată marți.

Decizia Biroului Executiv al PNL este ca parlamentarii liberali să participe la plenul comun de marți, dar să nu voteze moțiunea de cenzură, a anunțat liderul PNL, Florin Cîțu.

Dacă vor exista parlamentari PNL care vor vota moțiunea de cenzură, viitorul acestora se va decide în Biroul Politic Național. Cel mai probabil ei vor fi excluși din partid. Totuși, Cîțu nu crede că vor fi astfel de situații.

"De mâine, dacă trece moțiunea, orice scenariu este pe masă. Mă voi uita către această nouă coaliție condusă de PSD-USR-AUR și dacă ea are un plan. Eu sper că nu au în plan doar să dea jos Guvernul și apoi să se uite cum țara rămâne în haos. Vom vedea ce propunere vine de la ei și ne vom face și noi planurile în funcție de ei", a spus Florin Cîțu.

El consideră că propunerea de premier trebuie să fie a celor de la PSD, cu susținerea USR PLUS și AUR.

Potrivit unor surse liberale, la consultările de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis pentru formarea unui nou Guvern, PNL nu va înainta în primă fază niciun nume de posibil prim-ministru.

Și social-democrații s-au reunit luni în ședința Biroului Permanent Național, unde au decis ca parlamentarii PSD să voteze moțiunea la cenzură la vedere.

Potrivit prim-vicepreședintelui PSD, Sorin Grindeanu, un social-democrat este infectat cu COVID-19 și va lipsi de la vot.

Grindeanu s-a arătat sceptic în privința USR PLUS, care joi a refuzat să participe în plen la citirea moțiunii de cenzură. El i-a acuzat pe cei din USR PLUS că sunt dispuși să revină la guvernare dacă Florin Cîțu pleacă din funcție și că nu vor să-l demită pentru că a guvernat prost, ci pentru că s-au certat cu el.

+++

PSD, USR PLUS și AUR au anunțat că vor vota moțiunea de cenzură. Pentru a fi adoptată, ea trebuie să adune cel puțin 234 de voturi.

PSD are 157 de parlamentari, AUR - 43, în timp ce USR PLUS adună 80 de senatori și deputați. În total, cele trei formațiuni au 280 de voturi, ceea ce înseamnă că Guvernul Florin Cîțu are șanse foarte mari să fie demis marți.

De asemenea, mai mulți parlamentari din tabăra lui Ludovic Orban ar putea vota și ei moțiunea de cenzură.

Florin Cîțu anunța joi că s-au format două echipe de negociere la Camera Deputaților și la Senat pentru a păstra majoritatea în Parlament.

Echipa de negocieri la Camera Deputaților este formată din Florin Roman, Gabriel Andronache, Lucian Bode, Dan Vîlceanu, Raluca Turcan, Virgil Popescu și Gigel Știrbu. La Senat au fost desemnați să poarte negocieri pentru a împiedica demiterea Guvernului Alina Gorghiu, Daniel Fenechiu, Marcel Vela, Monica Anisie și Nicolae Ciucă.