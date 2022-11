Premierul Nicolae Ciucă s-a încurcat marți în cifre, după ce luni seară tot el a anunțat măsurile de sprijin și creșterile de venituri pentru populație.

"Tocmai am anunțat care sunt celelalte măsuri (de sprijin - n.r.) pe care le continuăm. Vom continua cu acea alimentare de vouchere la fiecare două luni, plus acele măsuri prin care asigurăm 14.000 de lei pentru încălzire, iar aici nu ne referim doar la energie, ci și la gaz, lemn de foc, tot ce înseamnă încălzirea într-o gospodărie. Astea sunt măsurile pe care am putut să le luăm, acesta este bugetul", a răspuns Ciucă, întrebat dacă nu ar fi nevoie de alte măsuri, dat fiind că toate creșterile de venituri anunțate de Coaliție nu acoperă rata inflației.

În realitate, Coaliția de guvernare a decis că se va acorda un sprijin de 1.400 de lei, nu de 14.000 de lei, care va fi împărțit în două tranșe semestriale ca sprijin pentru plata facturilor la energie pentru pensionarii cu vârsta de peste 60 de ani și care au pensii mai mici de 2.000 de lei.