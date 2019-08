Deputatul şi purtătorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian, a declarat vineri că partidul său a propus PSD ca din cei 19 miniştri, patru să aparţină ALDE şi patru formaţiunii Pro România.

"Fireşte unul dintre cei patru având şi rangul de vicepremier pentru fiecare dintre cele două partide. În acelaşi timp am făcut şi o clasificare a ministerelor, nu funcţie de importanţă pentru că nu toate au aceeaşi importanţă, dar funcţie de specific, unele au o pondere mai mare din perspectiva proiectelor derulate, altele au pondere mai mare în privinţa imaginii şi a relaţionării cu mediul internaţional şi societatea civilă”, a spus Vosganian, relatează Mediafax.



Vosganian a dat exemple de ministere care aparţin PSD şi la care social-democraţii ar trebui să renunţe: "Vă dau un exemplu: ministerul Transporturilor şi Ministerul Dezvoltării Regionale, PSD trebuie să renunţe la unul din acestea două. E limpede că PSD nu mai are în acest moment capacitatea managerială de gestiona în integralitate ministerele cu pondere în ce priveşte promovarea investiţiilor şi politicile sociale din Guvern, tot aşa cum cele două ministere din Guvern, Educaţia şi Sănătate, PSD trebuie să renunţe la unul dintre ele. Ăsta este un lucru peste care noi nu putem trece".

Premierul Viorica Dăncilă, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, şi preşedintele Pro România, Victor Ponta, au discutat vineri despre coaliţia de guvernare PSD-ALDE şi în ce formulă va merge aceasta mai departe, după ce Tăriceanu şi Ponta au anunţat miercuri intenţia de a forma o alianţă.

Vosganian a declarat miercuri că opţiunea ruperii alianţei de guvernare este deschisă: "Au existat sugestii să nu mai candideze la preşedinţie ca în turul doi să avem un contracandidat şi nu un partener pentru domnul Iohannis. Nu am ameninţat, nu am şantajat că ieşim de la guvernare. Ce vă spun eu acum este prefigurarea unei situaţii dificile în care am fi doi candidaţi".

Astăzi, el a spus că ALDE nu poate susţine un candidat PSD la prezidenţiale, deoarece votanţii şi simpatizanţii partidului au "reţineri".