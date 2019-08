ALDE a decis luni, în forurile de conducere ale partidului, ieșirea de la guvernare, a anunțat Călin Popescu Tăriceanu.

UPDATE 18.30 La finalul unei ședințe care a durat mai bine de două ore, Tăriceanu a anunțat oficial ieșirea de la guvernare.





"Am să vă informez că azi-dimineață am avut o întâlnire cu doamna Dăncilă pentru a discuta despre salvarea situației, cu rămânerea sau părăsirea Coaliției de guvernare. Am așteptat să îmi spună dacă are în vedere un plan articulat pentru relansarea guvernării (...) din păcate nu ama vut niciun fel de contrapropunere. Colegii au luat hotărârea de a se renunța la continuarea guvernării alături de PSD. Sigur, nu este o decizie ușoară, însă eu cred că guvernarea nu poate să rămână în reperele defensive în care a funcționat până acum. Noi nu putem să cauționăm în continuare măsuri care nu au o bază corectă, cum a fost OUG 114", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Liderul ALDE a precizat că va trece în opoziție și este mai bine să se despartă civilizat de PSD.

"Am încercat vreme îndelungată să credităm această guvernare, considerând că este nevoie de o anumită stabilitate politică și nu am obieceiul să fac opoziție în cadrul Guvernului, de aceea cred că este mai corect să ne despărțim civilizat și să urăm PSD-ului și doamnei prim-ministru misiune cât mai ușoară, dar noi vom trece în opoziție", a mai spus el.

Tăriceanu a mai anunțat că luni, în prima zi a sesiunii Parlamentului, va demisiona de la șefia Senatului.

Totodată, aceasta a spus că și-a retras candidatura la prezidențiale, pentru a nu se mai spune că intenția de a părăsi Coaliția este bazată pe decizia PSD de a desemna un candidat propriu și că îl va susține, alături de Pro România, pe Mircea Diaconu.

"Pentru noi, cei din ALDE, mai important decât candidatura la prezidențiale este viitorul politic al ALDE. (...) Le-am propus colegilor să susținem un candidat independent, în persoana lui Mirce Diaconu, având în veder că opinia publică așteaptă un președinte care să fie al tuturor românilor, și nu cel sprijinit de un partid politic", a mai adăugat Tăriceanu.

ALDE a mai decis constituirea alianței electorale ALDE - Pro România pentru a-l susține pe Diaconu.

+++

UPDATE 16.40 Viorica Dăncilă a anunțat că "PSD va merge înainte cu guvernarea țării și alături de noi vor veni toți cei din ALDE și Pro România care au curajul de a-și asuma acest proces, care înțeleg că fuga de responsabilitate și lașitatea nu vor duce niciodată România mai departe".

"Dincolo de obiectivele și calculele electorale ale unui grup restrâns, important este să nu dezamăgim cetățenii care ne-au dat votul și încrederea în 2016. Dacă unii dintre membrii ALDE nu înțeleg aceste lucruri, vor pierde iremediabil: în fața românilor, în fața colegilor de bună-credință care au fost sacrificați în numele unor interese mărunte, în fața celorlalte instituții ale statului român și în fața partenerilor noștri externi", a scris Viorica Dăncilă pe pagina sa de Facebook.





+++

Luni, de la ora 16.00, vor avea loc şedinţele Biroului Politic Central şi Delegaţiei Permanente Naţionale ale ALDE, acolo unde se va supune la vot ieșirea de la guvernare.

Și Călin Popescu Tăriceanu urmează ca la începutul noii sesiuni parlamentare să își depună demisia din funcția de președinte al Senatului.

ALDE are patru miniștri în Guvern - Grațiela Gavrilescu la Mediu, Ramona Mănescu la Externe, Anton Anont la Energie și Viorel Ilie la Relația cu Parlamentul, aceștia urmând să demisioneze marți.



Între timp, ALDE și Pro România vor crea o alianță politică, primul pas fiind susținerea comună a lui Mircea Diaconu la alegerile prezidențiale.