Alegerile prezidențiale din 2025 s-au încheiat duminică seara la 21:00. Peste 65% dintre români au votat președintele pentru următorii 5 ani: extremistul George Simion sau pro-europeanul Nicușor Dan.

UPDATE

20:30 Prezența se apropie de 65%.

18:00 Prezența este de 55,57%, aproape 10.000.000 de milioane de voturi.

17:00 Numărul de voturi a sărit de 9,2 milioane (51,39%), din care aproape 1,4 milioane doar în diaspora.

16:15 Studenții de la UBB Cluj-Napoca, marș pașnic pentru mobilizarea la vot



Sute de studenți de la Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca participă, duminică, la un marș de mobilizare civică, cu scopul de a încuraja prezența la urne în cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale.



Sub mesajul „Marș la vot!”, acțiunea, organizată de OSUBB (Organizația Studenților din Universitatea „Babeș-Bolyai”), se dorește a fi un apel pașnic, fără conotații politice, adresat în special tinerilor care nu s-au prezentat la vot în primul tur. Potrivit organizatorilor, mobilizarea a venit în contextul unei prezențe slabe la urne în rândul studenților și tinerilor în general.



Marșul a început în jurul orei 14:30 din Campusul Observator, a continuat prin Campusul Hașdeu și a avut ca punct de întâlnire final Casa de Cultură a Studenților. De acolo, participanții s-au îndreptat individual sau în grupuri mici către secțiile de votare din oraș.



16:00 Au votat 47,09% din românii din țară și străinătate (8.469.982 de voturi). Prezența în țară este de 39,85%, adică peste 7,1 milioane de voturi.

15:36 Avertisment Expert Forum





15:00 Au votat peste 7,6 milioane de români, 1,2 milioane doar în diaspora. Prezența a ajuns la 42,51%.

14:00 Numărul votanților a trecut de 6,7 milioane de votanți, dintre care peste 1,1 milioane sunt din diaspora. Prezența totală este de 37,51%.

Premierul interimar Cătălin Predoiu a votat în primele ore ale dimineții și a făcut declarații în secția de votare, lucru pentru care Călin Georgescu și George Simion au fost scoși afară din secția unde au votat.

+++

13:31 ”Sunt foarte mulți tineri aici, ceea ce înseamnă că înțeleg miza acestor alegeri. Cei pe care i-am întrebat au spus foarte clar: vrem ca drumul nostru să fie în Europa. Da, România trebuie să crească, are multe de rectificat dar rămânem în Europa, nu ne batem joc pentru că acum e vorba de destinul nostru, de viitorul nostru. Am un mesaj foarte important pentru părinți: Părinți, bunici, ascultați-vă copiii! Țara asta suferă, ei suferă, vor să rămână aici, dați-le un motiv să rămână aici! Pentru că altfel cine va crește țara în continuare, cine o va apăra, cine va plăti taxe și impozite ca să putem plăti pensii? Nu este vorba doar de un moft, este vorba de viitorul însuși al României. Eu am mare încredere în România europeană, în România onestă. Acești oameni pe care îi vedeți aici, care fac cozi încă de dimineață vă arată că viitorul nostru arată bine. Nu ne duceți în trecut, țineți-ne cu drumul spre viitor!”, a declarat vicepreședintele Verzilor din Parlamentul European, Nicolae Ștefănuță, care a votat în Regie.

13:22 În complexul studențesc Regie din București sunt cozi mari la ora prânzului.





13:00 Peste 5 milioane de români au votat până acum, numărul celor din urban fiind mai mare decât al celor din rural.

În diaspora, peste un milion de români au votat.

12:20 Ca sportiv, am muncit întreaga mea viață pentru a aduce glorie țării mele. Nu am nevoie de lecții de patriotism de la cei care, prin strigături, promovează întoarcerea la izolarea României. Copiii noștri, generațiile viitoare, vor trebui să trăiască — începând de luni — cu rezultatul votului decisiv pentru președintele țării. Cred în democrație, în libertate, iar economia de piață ne-a arătat că dezvoltarea nu vine din comunism. Astăzi aleg libertatea. Aleg să rămânem alături de familia occidentală care ne-a reprimit după ce poporul român a scăpat de dictatură. Hai, România!", a scris fosta canotoare Elisabeta Lipă de Facebook.

12:00 Peste un sfert dintre cetățenii cu drept de vot au votat până la ora 12.



Până la ora 12, este un sfert dintre cetățenii cu drept de vor au votat pentru alegerea președintelui României. Peste 4.555.000 de cetățeni s-au prezentat la secțiile de votare, peste trei milioane din mediu urban și mai bine de un milion și jumătate din mediul rural.

Cei mai „harnici” votanți au fost cei din județele Argeș (25,16%), Brașov (23,22%), Cluj (23,85%), Constanța (24,59)% Prahova (24,67%), Tulcea (23,67%).

Aprope un milion de cetățeni au votat în diaspora. R. Moldova a depășit cu o mie Spania, cu peste 103.000 de voturi la ora 12:00.

11:37 Fostul președinte Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, au ajuns la vot în Sibiu.

"Este un vot extrem de important cel de astăzi, dar acum nu votăm doar pentru o persoană sau un partid, ci chiar pentru direcția pe care o va lua România în anii care urmează. Am avut și noroc, am și muncit noi, toți, în România, iar lucrurile au mers bine. Dacă ne uităm la datele economice, PIB-ul s-a dublat, este enorm ca în 10 ani PIB-ul unei țări să se dubleze. Venitul s-a majorat semnificativ, din păcate nu toți au beneficiat de creștere. În ansamblu, României i-a mers bine și acum este o țară respectată în UE, în lume. Eu cred că acest parcurs foarte bun trebuie continuat. Locul României este clar în UE, valorile noastre sunt clar valorile europene, cum se spunea mai demult, din Vest. Ar fi mare păcat să dăm cu piciorul la aceste realizări. Cred că aceste alegeri pot fi pentru a continua un lucru bun. Alternativa ar fi tristă, izolare, ar fi pierderea bunăstării, câtă avem", a declarat Iohannis.

11:00 Prezența la urne a trecut de 19% și au votat aproape 3,5 milioane de români, cu mult peste prezența din primul tur. În diaspora au votat peste 800.000 de români.

10:04 Fostul președinte Traian Băsescu a votat și a spus că astăzi se va pronunța poporul dacă opțiunea va fi pro-Moscova sau dacă va fi pro-euro-atlantică.

10:00 Prezența a trecut de 13% și sunt cu peste 500.000 de voturi în plus față de primul tur, la ora 10:00. În țară și diaspora au votat deja 2.347.287 de români.

9:09 Președintele UDMR, Kelemen Hunor, declarat, la ieșirea din secția de votare din Cluj-Napoca, faptul că a votat pentru opțiunea cea mai bună pentru România.

"Am votat pentru acel candidat care în percepția mea este opțiunea bună, este alegerea bună pentru România, pentru comunitatea maghiară și pentru anii care urmează. Îi rog pe toți cei care n-au fost la vot, care se mai gândesc, să meargă, să voteze pentru viitorul fiecărui om, fiecărei familii, pentru viitorul copiilor și nepoților și să nu lăsați să decidă alții în locul vostru", a spus Kelemen Hunor, citat de Agerpres.

El a mai spus că speră ca, "începând de mâine, România va continua acel parcurs european pe care s- angajat acum 35 de ani".

9:00 Au votat 1.661.363 de români din țară și din străinătate, adică 9,24%. În primul tur, până la ora 9.00 votaseră 1,1 milioane.

08:40 George Simion și-a reactivat conturile de Facebook și TikTok, după ce sâmbătă anunțase: "Pentru a respecta ziua tăcerii, voi închide și acest cont de socializare. Cel de TikTok este deja închis și nu am niciun altul care să îmi aparțină. Rog pe toată lumea să procedeze la fel".

08:45 Nicușor Dan și partenera sa au votat în Făgăraș, orașul natal al candidatului. El a spus că se vor întoarce la București, iar pe parcursul zilei va merge în jurul Capitalei pentru a se asigura că procesul electoral decurge bine.

"Am votat cu gândul la mulți oameni care sunt tăcuți, cinstiți, muncitori și care nu s-au simțit mult timp reprezentați. Acum două săptămâni, românii au votat schimbare. Întrebarea e care schimbare? Am votat pentru o schimbare care să aducă prosperitate, nu una care să aducă aventură și descurajarea investițiilor, pentru o direcție europeană, nu pentru izolarea României și pentru o societate în care să avem dialog și nu una în care să fim dezbinați. Am votat cu speranță, pentru că România are și în diaspora, și in R.Moldova oamenii care să construiască România pe care o dorim. Am votat aici la Făgăraș pentru a le transmite oamenilor că e important de unde am plecat și pentru că nu trebuie să existe două Românii: una a marilor orașe și una rurală", a spus Nicușor Dan.







8:25 Președintele interimar Ilie Bolojan a votat duminică și a spus că a făcut-o "fiind conștient de importanța acestui vot, pentru că decizia pe care cetățenii țării noastre o vor lua astăzi nu va influența doar modelul nostru de dezvoltare în următorii cinci ani, ci va avea efecte asupra vieților copiilor și nepoților noștri".

"Președintele care va fi ales nu va putea face totul, dar va putea face multe pentru o țară pe care să te poți baza, pentru a trece peste greutățile economice, dar mai ales pentru a reda încrederea și speranța. De săptămâna viitoare, aceste lucruri le poate face Președintele ales cu onestitate, cu bun simț și cu responsabilitate pentru țara noastră. Folosiți acest drept pe care l-am câștigat, dreptul de a vota, pentru că astăzi, mai mult decât alte dăți, destinul țării noastre este în mâinile voastre. Votați așa cum vă dictează conștiința!", a continuat el.

8:00 Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Interne, comisar-șef de poliție Monica Dajbog, a anunțat că, pe timpul nopții, nu au fost înregistrate incidente care să vizeze securitatea sediilor secțiilor de votare, iar în această dimineață, efectivele Ministerului Afacerilor Interne care au asigurat măsurile de protecție le-au predat președinților birourilor electorale, cu sigiliile intacte.

Pe parcursul zilei de ieri și al nopții, structurile MAI au fost sesizate cu privire la 76 de posibile incidente, mai mult de jumătate dintre acestea fiind despre continuarea propagandei electorale.

30 de sesizări nu erau de competența Ministerului Afacerilor Interne și au fost trimise pentru soluționare către birourile electorale și Autoritatea Electorală Permanentă.

Din totalul de 76 de incidente sesizate, nouă nu s-au confirmat, iar alte șase sunt în curs de cercetare.

Patru persoane sunt cercetate pentru comiterea de fapte penale.

De exemplu, polițiștii dintr-o localitate din județul Ilfov efectuează cercetări după ce un membru al unui birou electoral al unei secții de votare a reclamat că a fost amenințat de locțiitorul președintelui secției de vot.

Într-o localitate din județul Brăila, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că un bărbat oferă băuturi cetățenilor pentru a-i determina să voteze un anumit candidat. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru coruperea alegătorilor.





8:00 Călin Georgescu a votat la o școală din Mogoșoaia, alături de ”protejatul său mai tânăr” George Simion.

„Am votat împotriva nedreptăților făcute poporului român. Am votat împotriva inechităților și împotriva umilințelor la care surorile si frații noștri au fost supuși și aici, în actualele granițe, și pretutindeni. Am votat împotriva abuzurilor si împotriva sărăciei. Am votat împotriva celor care ne desconsideră pe toți. Am votat pentu viitorul nostru, care să fie decis doar de români, pentru români și pentru România. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a spus Simion.



După ce au votat, Călin Georgescu a declarat în secția de votare: ”Ce este astăzi, nu este vot, este o mărturisire. Este mai mult decât un vot", moment în care un agent de poliție i-a spus că este interzis să facă declarații în secție.





++++

Secțiile de votare din România s-au deschis duminică dimineață, la ora 07:00, iar până la ora 21:00, cei aproape 18 milioane de români sunt așteptați să voteze la al doilea tur al prezidențialelor.

Votul în diaspora a început joi seara, la ora 22:00, ora României, prima secție deschisă alegătorilor, la scrutinul prezidențial, fiind la Auckland, în Noua Zeelandă (ora 7:00, ora locală).

În diaspora, votul are loc timp de trei zile, după cum urmează:

- vineri, 16 mai, între orele 7:00 și 21:00 (orele locale);

- sâmbătă, 17 mai, între orele 7:00 și 21:00 (orele locale);

- duminică, 18 mai, între 7:00 (ora locală) și 21:00 (ora locală a României).

Alegătorii din diaspora care la ora locală 21:00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției pentru a intra în localul de vot pot să își exercite dreptul de a alege până cel mai târziu la ora locală 23:59.



În afara țării sunt deschise 966 de secții, iar numărul votanților s-a dublat în multe țări față de cel din primul tur.