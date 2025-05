Secțiile de votare din România s-au deschis duminică dimineață, la ora 07:00, iar până la ora 21:00, iar cei aproape 18 milioane de români sunt așteptați să voteze la primul tur al prezidențialelor viitorul președinte.

UPDATE

18:00 Prezența este de 43,44% cu trei ore înainte de închiderea urnelor din țară și din străinătate. In diaspora au votat 848.014 de români. În total, sunt peste 7,8 milioane de români. În primul tur din 2024, prezența era de 45,85% la această oră.

17:41 Liderul extremist George Simion a transmis că nu se lasă influențat de "exit-poll-uri la ora 21:00".

"Așteptăm DEMN numărarea fiecărui vot. Putere celor din secții, nu admiteți fraude asupra niciunui candidat! Cer sesizarea instituțiilor competente, la ora aceasta Antena3CNN face campanie electorală deșănțată contra noastră! La ora 19:00 fac un breafing pentru presa internațională (corespondenții internaționali ne pot contacta). Cer program prelungit pentru toate secțiile din Diaspora unde sunt cozi, nu vă bateți joc de votul poporului român! Ignorați lupta nedemnă a adversarilor noștri care luptă fără scrupule pentru locul2, dacă nu aveau atâția cetățeni morți pe liste puteam să evităm turul 2", a scris acesta pe Facebook.



17:26 Legislația electorală în vigoare prevede că observatorii au acces la toate operațiunile efectuate de birourile electorale, fără a excepta procedura cu urna specială (art. 47 din legea 370/2004 și art. 8 din Hotărârea AEP nr. 8/2025). Mai exact, art. 47 din Legea 370/2004 prevede că "(1) La toate operațiunile efectuate de birourile electorale ale secțiilor de votare pot asista, în afara membrilor acestora, a operatorilor de calculator și a persoanelor însărcinate cu menținerea ordinii, candidații, persoanele acreditate, reprezentanții Autorității Electorale Permanente și membrii birourilor electorale ierarhic superioare”.

Anul acesta, prin decizia BEC nr. 8D/04.03.2025, s-a limitat dreptul delegaților partidelor politice de a de a lua parte la procedura cu urna mobilă menționând că nu au dreptul a intra în locuințele sau în unitățile/penitenciarele în care se votează cu urna specială sau dreptul acestuia de a se deplasa sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne către respectivele locații.

Această limitare a fost apoi extinsă la toate persoanele acreditate, inclusiv observatori prin Ghidul Birourilor Secțiilor de Votare din țară pentru Alegerile Prezidențiale 2025, menționând că ”Persoanele acreditate nu au dreptul de a intra în locuințele sau în unitățile/penitenciarele în care se votează cu urna specială sau dreptul de a se deplasa sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne către respectivele locații.”

Expert Forum a cerut poziția BEC cu privire la observarea procedurii cu urna specială, însă răspunsul nu a adus claritate. Mai mult, în practică, unui observator acreditat de către Asociația Expert Forum i s-a interzis participarea la procedura de votare cu urna specială în județul Ilfov ca urmare a solicitării de informații de către președintele BESV de la BEC.

Expert Forum consideră că, în baza prevederilor legale existente, persoanele acreditate ar trebui să poată însoți urna specială, deplasându-se pe cont propriu, nu sub paza structurilor MAI și ca regulă, să poată intra în unitățile/penitenciarele în care se votează, precum și în locuințele persoanelor care solicită urna specială, respectând limitele rolului observatorului în acest proces (art. 89-90 din Legea 208/2015).

”Putem înțelege că acest drept ar putea fi limitat, în special cu privire la intrarea în locuințele persoanelor private, dacă acestea nu sunt de acord, însă în niciun caz acest lucru nu înseamnă limitarea accesului observatorului la întreaga procedură de votare cu urna mobilă. Pentru observator, este important și valoros să poată observa procedura care se desfășoară între momentul deplasării din secția de votare până la locația unde are loc votul cu urna specială. Doar pentru că observatorul nu se poate deplasa sub paza MAI cu urna specială, nu ar trebui să îi fie limitat dreptul de a observa această componentă a procesului electoral”, se arată într-un comunicat.

17:00 Prezența este de 39,51%, adică peste 7,1 milioane de voturi la nivel național și în Diaspora. La aceeași oră, pe 24 noiembrie 2024, la primul tur de prezidențiale votaseră 41,48%, adică aproape 7,5 milioane de voturi.

16:56 Votarea în străinătate la primul tur al alegerilor prezidențiale s-a încheiat în Auckland, Noua Zeelandă, unde au votat 168 de alegători. În noiembrie 2024, au votat 98 de alegători, potrivit News.ro.

”Votarea în străinătate la primul tur al alegerilor pentru Președintele României din anul 2025 s-a încheiat în Auckland, Noua Zeelandă, la ora locală 21:00. Votul a decurs în condiții foarte bune și nu s-au înregistrat situații de natură a afecta exercitarea dreptului de vot”, anunță MAE.



16:00 Prezența este de aproape 6,5 milioane de români la urne (35,92%). Valul de votanți a mai scăzut după-amiază.

15:12 Biroul de presă al lui Victor Ponta a anunțat că acesta, în drum spre București, a luat decizia spontan de a vota la secția 311 Corbi.

15:00 În țară și în diaspora au votat peste 5,8 milioane de români (32,40%). Prezența în afara țării, în continuare mai mare decât la primul tur de prezidențiale din 2024.

14:14 ''Până la ora 12:00, Coaliția VotCorect a centralizat o serie de nereguli și incidente semnalate de observatori și cetățeni prin intermediul aplicației Vote Monitor, call center 0800 460 002, care a înregistrat peste 100 de apeluri, și al platformei online www.votcorect.ro. Cele mai multe sesizări sunt legate de continuarea campaniei electorale, postarea buletinelor de vot cu opțiunea electorală (numeroase plângeri transmise prin portalul votcorect.ro), precum și probleme organizatorice în secțiile de votare, inclusiv urne sau sigilii necorespunzătoare. Cele mai multe întrebări formulate de alegători la serviciul call center sunt legate de urna specială, de documentele cu care pot vota sau de anumite nereguli legate de organizarea procesului în secțiile de votare'', se arată într-un comunicat de presă.

14:00 28,65% prezența la vot în țară și peste hotare, adică peste 5,1 milioane de votanți.

13:40 Echipa Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) va rămâne în România până pe 25 mai, urmând să publice un raport final privind alegerile prezidențiale, a declarat, duminică, șeful misiunii de observare a Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) a OSCE pentru alegerile prezidențiale din România, Eoghan Murphy, relatează Agerpres.

Într-o discuție cu jurnaliștii în fața unei secții de votare din București, el a precizat că misiunea OSCE este în țara noastră din 25 martie, la invitația autorităților române, și este formată din 13 membri în echipa de bază și 22 de observatori în teritoriu.

Luni, reprezentanții ODIHR vor prezenta concluzii preliminare privind primul tur al alegerilor prezidențiale.

13:34 Funky Citizens a descoperit mai multe nereguli, precum încălcări ale secretului votului sau publicarea unor așa-zise "exit-poll-uri".





13:00 Un total de 24,46% dintre votanți s-au dus la urne - 4.399.722 de voturi. Tot până la ora aceasta, Autoritatea Electorală Permanentă a transmis că duminică s-au prezentat la urne 563.849 de români din diaspora, comparativ cu 360.374 în noiembrie 2024. Între orele 12:00 și 13:00, a fost un salt de zeci de mii de votanți față de 24 noiembrie 2024.

12:45 Președintele interimar al PNL, Cătălin Predoiu, a votat "pentru o Președinție care să asigure echilibru, cooperare și dialog în viața politică, să ajute Parlamentul și Guvernul să fie mai eficiente pentru cetățeni, pentru unitate în popor".

12:00 Prezența la vot 19,55% (3.515.785 de voturi).

11:26 Klaus Iohannis a votat și, la fel ca atunci când era președinte, a fugit de presă.

"Este bine să ne dăm seama că de data aceasta alegerile trebuie să se desfășoare foarte bine, foarte clar și fără influențe din afara României. Sper să fie o zi bună pentru România", a spus el, refuzând să răspundă și la alte întrebări.

11:16 John-Ion Banu Muscen și Silviu Predoiu, candidați cotați cu un scor mic în sondaje, au votat și ei.

11:10 Fostul președinte Traian Băsescu și soția lui sau votat.

"România are nevoie de schimbare, iar ziua de astăzi este esențială. Nu mai putem continua în formula politică actuală”, a transmis Băsescu.

11:00 Au votat 14,58% dintre românii cu drept de vot din țară și străinătate, cu 12,05% prezența în țară. În total sunt peste 2,6 milioane de voturi până la această oră.

10:26 Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, a votat alături de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

"Am votat ca România să meargă înainte alături de partenerii din UE și NATO, am ales ordinea, nu haosul. Cred că România trebuie să aibă un președinte care are deja o majoritate parlamentară, să poată să vină cu reformele și să își pună în aplicare programul de țară. Un singur candidat a avut un astfel de program pentru țară", a spus Ciolacu.

Întrebat dacă el crede că românii vor vota ca să sancționeze, a răspuns: "Vor vota cum știu ei mai bine", însă poporul are nevoie de ordine și nu e oportună o criză politică, pentru că ea ar duce "la haos și incapacitate de plată".

Despre întâlnire cu vicepreședintele Comisiei Federale pentru Alegeri din Statele Unite ale Americii, James Edwin "Trey" Trainor III, Ciolacu a spus că i-a transmis că "alegerile vor fi organizate corect, la fel cum sunt toate alegerile organizate de 35 de ani".

"Nu au fost probleme majore nici la ultimele alegeri, nu vor fi nici acum. Guvernul se ocupă de organizarea alegerilor administrativ, nu validează și nu anulează alegerile", a continuat premierul.





10:15 Pragul psihologic de 2 milioane de voturi a fost depășit.

10:10 Șefa USR, Elena Lasconi, la vot alături de soțul său.

"Am votat cu gândul și cu credința că nu ne vor mai face planurile cei din sistem, că românii au ocazia să reseteze sistemul, că în țara asta nu vom mai avea copii care să să culce flămânzi, cu credința că nicio femei care are îndrăzneala să se exprime nu va mai fi catalogată isterică", a declarat Lasconi.

Ea a mai spus că a votat cu credința că familiile celor care au murit la Revoluție li se vor face dreptate.

Întrebată despre pozele cu doi contracandidați, publicate pe Facebook, ea a spus că va face altă dată declarații despre ele.





10:00 Prezența până la ora aceasta este de 7,72% (în țară). Cu tot cu diaspora, au votat peste 1,8 milioane de români (10,8%).

09:25 Crin Antonescu a votat în Capitală alături de soție și fiică.

"Este o zi foarte frumoasă, dar foarte importantă. Mă bucur că, după primele indicii, avem o prezență masivă și în diaspora, și în țară, poate record. Este un lucru extraordinar de important pentru legitimitate", a spus Crin Antonescu.

Antonescu a spus că a fost o campanie grea și lungă.

09:02 Cristian Terheș a votat "pentru o Românie sigură și prosperă", afirmând că el vrea o țară "care să-și conserve valorile naționale și să promoveze intereseul național".

09:00 Liderul UDMR, Kelemen Hunor, și-a exercitat dreptul de vot și a declarat la final a votat pentru "a nu ne întoarce în trecut, pentru a merge înainte și pentru a evita o aterizarea forțată, care pentru România ar însemna cu cel puțin 30, 35 de ani în istorie",

Acesta i-a rugat pe cei care astăzi "se mai gândesc dacă să meargă sau să nu meargă", pentru că fiecare vot este important.

09:00 Prezența la urne cu tot cu diaspora este de aproape 7%.

08:38 Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a votat alături de soția sa în București.

"Am votat pentru mul oameni tăcuți, cinstiți, muncitori, pe care nu i-a reprezentat nimeni până azi. Am votat pentru speranță și pentru un nou început pentru România. o țară care are oameni capabili și aici, și în Diaspora, și în Republica Moldova. Am votat cu realism, pentru că România trăiește un moment dificil și nu ne putem aștepta ca cei care au dus România în groapă, începând din 19 mai să o scoată. Am votat pentru dreptate și pentru acel candidat care să poată face dreptate", a declarat Dan.

El a mulțumit românilor din Diaspora care au votat în număr mare.





08:35 Președintele interimar Ilie Bolojan, a susținut duminică, după participarea la votul pentru alegerile prezidențiale, că alegerile sunt importante pentru că "e o perioadă complicată, iar vremurile liniștite au apus".

"Președintele României va da direcțiile importante ale politicii noastre externe și ale celei de apărare. De acestea vor depinde siguranța țării noastre și faptul că vom rămâne o țară de încredere.În plan intern, Președintele va trebui să colaboreze cu majoritatea parlamentară, cu Guvernul, pentru a reconstrui încrederea, pentru a reforma statul și pentru a crea oportunități și dezvoltare pentru români. Din aceste motive, fiecare cetățean responsabil care se prezintă la vot poate face istorie pentru România, și îndemnul meu pentru toți cetățenii României este să se prezinte la vot, indiferent de opțiunea pe care o au", a spus Bolojan.

08:00 Purtătoarea de cuvânt a MAI, Monica Dajbog, a anunțat măsurile luate la nivelul Ministerului pentru desfășurarea în condiții de siguranță și legalitate a alegerilor prezidențiale și alegerilor locale parțiale.

Conform datelor centralizate la nivelul Centrului Național de Conducere Integrată, care monitorizează și coordonează misiunile legate de alegeri, pe parcursul nopții nu a fost înregistrat niciun incident deosebit.

Pe parcursul zilei de ieri și al nopții, structurile Ministerului Afacelor Interne au fost sesizate cu privire la 50 de posibile incidente electorale în legătură cu alegerile prezidențiale, între care 34 de semnalări de continuare a propagandei electorale și două cazuri de corupere a alegătorilor. Din totalul sesizărilor, 19 au fost transmise spre competentă soluționare birourilor electorale.

În ceea ce privește alegele locale parțiale, au fost înregistrate 9 sesizări de posibile incidente electorale.



08:00 George Simion a venit împreună cu Călin Georgescu să voteze la o secție din Mogoșoaia.

”Sunt aici pentru interesul poporului român, pentru demnitatea lui, pentru măreția lui, pentru noblețea lui. România s-a trezit, curajul nostru, curajul poporului român este conștiința trează. A venit vremea să ne luăm țara înapoi, eliberată de ciocoi, și turul doi înapoi. Sus inimile și veți fi liberi”, a declarat fostul candidat prorus Călin Georgescu.





07:10 Lavinia Șandru a votat imediat după deschiderea urnelor și a susținut un lung discurs, încheiat cu speranța că astăzi ”Dumnezeu va fi român”.

++++

Votul în diaspora a început joi seara, la ora 22:00, ora României, prima secție deschisă alegătorilor, la scrutinul prezidențial, fiind la Auckland, în Noua Zeelandă (ora 7:00, ora locală).

În diaspora, votul are loc timp de trei zile, după cum urmează:

- vineri, 2 mai, între orele 7:00 și 21:00 (orele locale);

- sâmbătă, 3 mai, între orele 7:00 și 21:00 (orele locale);

- duminică, 4 mai, între 7:00 (ora locală) și 21:00 (ora locală a României).



Autoritatea Electorală Permanent (AEP) a transmis anterior că, la alegerile pentru președintele României din anul 2025, alegătorul din țară își poate exercita dreptul de vot în următoarele condiții:

- în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială în care și-a stabilit domiciliul sau reședința votează numai la secția de votare unde este înscris în lista electorală permanentă;

- în cazul în care are domiciliul sau reședința în municipiul București nu își poate exercita dreptul de vot la o secție de votare situată în alt sector al municipiului București decât cel în care are domiciliul sau reședința, dar își poate exercita dreptul de vot la orice secție de votare aflată în alt județ, urmând a fi înscris în lista electorală suplimentară;

- în cazul în care se află într-o altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde și-a stabilit domiciliul sau reședința poate vota la orice secție de votare, urmând a fi înscris în lista electorală suplimentară;

- în cazul în care are mobilitate redusă poate vota la orice secție de votare care îi asigură accesul la vot, urmând a fi înscris în lista electorală suplimentară, dacă acesta nu este înscris în lista electorală permanentă a secției de votare respective;

- în cazul în care a fost omis din lista electorală permanentă a secției de votare la care este arondată strada sau localitatea unde își are domiciliul sau reședința este înscris în lista electorală suplimentară.Totodată, alegătorul aflat în străinătate poate vota la orice secție de votare organizată în afara țării.



Cine sunt candidații la alegerile prezidențiale 2025:

Nicușor Dan (independent);

Crin Antonescu (PSD-PNL-UDMR-Minorități);

Victor Ponta (independent);

Elena Lasconi (USR);

Cristian Terheș (PNCR);

Lavinia Șandru (PUSL);

George Simion (AUR);

John-Ion Banu (independent);

Silviu Predoiu (PLAN);

Daniel Funeri (independent);

Sebastian Popescu (PNR).