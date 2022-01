Deputatul PNL Alexandru Muraru anunță la RFI că a extins plângerile penale la adresa copreședinților AUR George Simion și Claudiu Târziu.

Alexandru Muraru a declarat luni la RFI că 2021 ”a fost un an care a întors pe dos, într-un fel, societatea românescă, pentru că, deși România se confruntă periodic cu un demon al trecutului, în 2021 am fost martorii manifestărilor acestui vis pe care l-aș denumi grotesc, este vorba despre acest miraj al neo-legionarismului, adică este un amestec de conservatorism, de tradiționalism, de naționalism, de ultraortodoxism, concomitent cu o respingere a valorilor occidentale și cu o înlocuire a acestora cu tot felul de minciuni agresive și violența directă exista deja, mai este doar un pas până la scăparea lucrurilor de sub control (...). Soluția este fermitatea legii și pedepsirea exemplară a derapajelor”.

Deputatul PNL crede că AUR trebuie scos în afara legii:

”Instituțiile statului trebuie să răspundă dacă această formațiune AUR este o amenințare la adresa ordinii constituționale a României și pe cale de consecință e nevoie de activarea din lege a mecanismului pentru scoaterea în afara sa. S-au adunat numeroase elemente care fac posibilă și impun declanșarea acestui mecanism, pentru că statul trebuie să aibă o strategie pentru a se confrunta cu acest demon al trecutului (...). Există două proceduri pe care legea le... după modelul german, Parchetul General poate declanșa această procedură și CCR este chemată, prin legea de la începutul anilor 2000 pe baza căreia se înființează și funcționează partidele politice, să confirme o asemenea rezoluție”.