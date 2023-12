Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a spus că a aflat de pe Facebook de demisia lui Andrei Baciu de la șefia Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

"Am aflat de pe Facebook. Eu mă aștept să existe o demisie asumată și comunicată în mod oficial. (...) Nu știu dacă la cabinetul prim-ministru a ajuns această demisie. Eu nu am avut niciun fel de discuție, nu am aflat decât de pe Facebook, întâmplător mi-au trimis colegii, că nu am timp așa de mult să accesez această cale de comunicare", a spus Rafila, la Mehedinți.

Ministrul consider că demisiile, mai ales în domenii cu responsabilități "extrem de importante", trebuie discutate în prealabil.

Reamintim că liberalul Andrei Baciu, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, a anunțat luni dimineață că a demisionat din funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Ulterior, acesta a ajuns la sediul DNA pentru a fi audiat în dosarul privind achiziția de vaccinuri împotriva COVID-19.