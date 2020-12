Profesorul Alexandru Rafila, candidatul PSD la funcția de prim-ministru, a anunțat joi seară, într-o intervenție la Antena 3, că este infectat cu COVID-19.

"Mă simt bine, sunt în izolare la domiciliu. S-a confirmat infecția și în cazul meu. Asta este situația. S-a confirmat a doua zi după ce am intrat în izolare. Cât se vede, sunt ok. Am purtat mască. Problema a fost contactul cu un alt coleg care se testase cu foarte puțin timp în urmă. Am mâncat împreună, copiii noștri s-au jucat împreună. Acesta a fost momentul în care am aflat - după câteva zile - că aș putea să fiu infectat, pentru că în cazul acelui coleg se confirmase infectarea cu coronavirus", a precizat Rafila.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spunea joi seară că Rafila nu va putea participa la consultările de luni cu președintele Klaus Iohannis din cauză că este izolat.