Alianța 2020 USR PLUS a organizat duminică primul miting electoral la Cluj-Napoca, iar liderii celor două partide, Dan Barna și Dacian Cioloș, au lansat mesaje dure la adresa PSD, amintind, printre altele, despre 10 august și adoptarea Codurilor.

"Clujul este astăzi ce ar trebui să fie România, este modelul de succes al României, aşa ar trebui să fie toată România. Sigur, nu e totul perfect nici la Cluj. Am văzut zilele trecute că unii încearcă să importe practici electorale specifice mai degrabă Dâmboviţei. Sunt sigur că aceste practici vor dispărea în momentul în care și în Cluj, și în România vom avea administraţii USR PLUS", a spus Dan Barna.

Liderul USR a mai precizat că, în schimb, PSD "ne-a gazat pe 10 august", iar în ultimii 3 ani, Parlamentul și Guvernul au făcut eforturi doar pentru a-l scăpa pe Liviu Dragnea de puşcărie

"Ne-au gazat pe 10 august şi şi-au adoptat în Parlament codurile penalilor. Asta s-a întâmplat. Vreme de 3 ani nu am văzut nimic altceva decât eforturile unui Parlament și ale unui Guvern de a-l scăpa pe Liviu Dragnea de puşcărie. Atât! În fiecare an, România pierde 38 de miliarde de euro. Acesta este costul corupţiei, după studii internaționale. Cu aceşti bani am putea să terminăm autostrăzile, am putea să facem acele opt spitale regionale de care ni le tot promite PSD din 2016, am putea ca în nicio școală, niciun copil să nu mai moară într-o latrină din fundul curții", a mai spus Barna.





Și președintele PLUS, Dacian Cioloș, le-a spus oamenilor prezenți la miting că, în ultimii 30 de ani, ni s-au arătat lucrurile de care trebuie să ne "debarasăm".

"Știm exact care e fundația pe care trebuie să ne clădim construcția unei Românii sănătoase. Acești ultimi 30 de ani ne-au arătat foarte clar care sunt lucrurile de care trebuie să ne debarasăm, pentru ca societatea noastră să se însănătoșească. Cine vrea să cultive ideea că România are nevoie de un salvator, vrea să ne deresponsabilizeze, să ne slăbească încrederea în noi înșine și să sape la ceea ce poate fi bunul nostru cel mai de preț în anii care vin: încrederea în forța noastră comună! Am ajuns la capătul răbdării și trebuie să le spunem pe șleau: Până aici! Fără hoție. Fără prostie. Fără sărăcie”, a declarat Dacian Cioloș.

La evenimentul care a avut loc în Piața Unirii din Cluj-Napoca au participat peste 5.000 de oameni, iar în deschiderea mitingului a cântat formația de rock alternativ "Omul cu Șobolani".