Alianța PSD-PNL a înregistrat oficial vineri lista comună de candidați la alegerile europarlamentare din 9 iunie.

În prezența candidaților, liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, au făcut noi promisiuni și au justificat necesitatea alianței.

"Cu puțin timp în urmă am formalizat depunerea listei comune a alianței electorale PNL - PSD. Este o listă care cuprinde o parte dintre europarlamentarii care au experiență în Parlamentul UE, sunt și oameni noi. (...) Această echipă are misiunea de a merge la Bruxelles nu pentru PNL, nu pentru PSD, ci pentru România, pentru a face ce le stă în putință pentru a continua acest proces de dezvoltare cu fonduri UE", a spus Nicolae Ciucă la ieșirea de la BEC.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu a transmis și el că, "din acest moment, este oficial, până acum am trecut de la știri pe surse la breaking news-uri: cele două partide au făcut o alianță electorală, la fel cum am construit și o coaliție de guvernare".

"Nu am făcut-o nici pentru PSD, nici pentru PNL, am reușit împreună să depășim toate discuțiile interne și să arătăm că avem maturitatea politică de a lua o decizie nu pentru noi, ci pentru stabilitate, dezvoltare, într-un moment în care România nu-și permite să piardă vreo investiție".

Marcel Ciolacu a povestit că, la un moment dat, a existat un Guvern fără nicio femeie, apoi a luat naștere Coaliția și a fost o singură femeie, iar după așa-numita rotație de premieri, a venit PSD-ul cu "mai multe doamne".

"De fiecare dată ne-am completat unii pe alții, la fel am făcut și acum. Eu ce angajament mi-am luat în fața social-democraților europeni am îndeplinit și lista are acum o eligibilitate de doamne de 30%. La parlamentare o să mențin minimum 30%", a explicat Marcel Ciolacu.

Când un jurnalist i-a spus că patru femei din 20 de candidați înseamnă 20%, nu 30%, Ciolacu i-a răspuns: "Depinde unde ați stabilit dvs. targetul. Avem targete diferite".

Despre faptul că pe lista cu 20 de candidați PSD-PNL eligibili sunt doar patru femei, în condițiile în care există recomandări de la UE să fie crescută reprezentarea femeilor, Ciucă a spus că "problema egalității de gen la alegeri s-a discutat și am reușit împreună să realizăm acest obiectiv în Guvernul actual", dar ceea ce s-a petrecut acum este "clar o creștere", cu toate că nu e cea pe care PSD și PNL și-ar dori-o.

"S-a făcut un pas înainte, acestea au fost propunerile venite de la fiecare filială. De la filială s-a ajuns la regiune și în final lista este cea pe care o vedem cu toții. Fiecare partid am reușit să venim cu câte două doamne pe locurile eligibile", a conchis Ciucă.

Anterior, șeful Autorității Electorale Permanente (AEP), Toni Greblă, a declarat că au fost verificate listele de susținători pentru candidaturile depuse de Alianța PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare, fiind primele partide care depun listele la BEC.

