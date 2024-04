Alianța PSD-PNL pare că a tras cartea pierzătoare cu medicul Cătălin Cîrstoiu, aruncat în lupta pentru Primăria Capitalei, însă cu puțin mai mult de o lună înainte de alegeri este posibil să vedem un alt candidat din partea celor două formațiuni.

După mai multe informații apărute în spațiul public legate de posibilitatea ca PSD-PNL "să-și ia mâna" de pe medicul Cîrstoiu, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat joi, pentru Realitatea Plus, că nu va mai refuza o eventuală propunere de a candida la Primăria Capitalei și recunoaște că au fost chiar și discuții în cadrul Alianței pe acest scenariu.

"Nu pot să vă confirm acum. Cert este că e un moment important, Bucureștiul a suferit de subdezvoltare, în ultimii 4 ani, și noi trebuie să ne luptăm cu toate forțele pentru București. Dacă partidul o va face, nu voi mai refuza, deși până acum am tot refuzat. Am avut mai multe discuții, chiar și luni, la Guvern, dar nu vreau să dau detalii. Eu nu mă mai opun unei nominalizări din partea Alianțe, deci, aș fi dispus să fiu candidatul PSD-PNL. Au fost discuții, inclusiv în Alianță, nu e o decizie luată, vor mai fi discuții. Nu sunt decizii pe care le iau eu, ci doar îmi arăt disponibilitatea de a candida din partea alianței. Eu nu am fost implicat, dar mi-au fost prezentate analize nefavorabile, pentru că de aceea ne-am tot întâlnit ca să găsim o soluție la problema Cîrstoiu”, a declarat Robert Negoiță.

Tot joi, șefa PSD București, Gabriela Firea, a declarat că situația candidatului PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, ar urma să fie discutată într-o întâlnire a Coaliției, în acest sfârșit de săptămână sau luni dimineață.

Întrebată despre o posibilă o retragere a candidaturii lui Cătălin Cîrstoiu sau despre organizarea unei conferințe de presă în care Cîrstoiu să răspundă acuzațiilor care i se aduc, Gabriela Firea a precizat că subiectul ar urma să fie discutat la ședința coaliției.

"Este comunicat faptul că domnul prim-ministru se întoarce în țară mâine. Cu siguranță în weekend sau luni dimineață vom avea o întâlnire la nivelul coaliției de guvernare, unde se va discuta și acest subiect, pe lângă celelalte teme politice. Și cu siguranță se va lua o decizie care va fi ulterior anunțată în cadru adecvat, într-un cadru politic. (...) Nu pot eu să speculez (în legătură cu o posibilă retragere - n.r.), înainte ca liderii coaliției, președinții celor două mari partide, să discute la întoarcerea premierului în țară", a precizat Firea într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

În ce privește organizarea unei conferințe de presă în care medicul Cătălin Cîrstoiu să răspundă la toate acuzațiile care i se aduc, Firea a spus că acest lucru va fi anunțat de echipa de campanie.

"Acest lucru îl va anunța domnul doctor Cîrstoiu, pentru că domnia sa s-a angajat în fața liderilor coaliției că va organiza în aceste zile o conferință de presă, în care va aduce lămuririle necesare. Staff-ul domniei sale de campanie probabil că va anunța jurnaliștii din domeniul politic și veți fi cu toții invitați", a afirmat ea.

Gabriela Firea a negat informațiile conform cărora echipele de campanie nu ar mai dori să strângă semnături pentru Cătălin Cîrstoiu.

"Colegii noștri de la toate sectoarele, cele șase sectoare, atât PSD, cât și PNL, chiar și în acest moment sunt în cartiere, pe străzi și adună semnături atât pentru primarul general candidat, cât și pentru primarii de sector. De asemenea, pentru Consiliul General și consiliile locale. Noi ne facem treaba cât putem de bine până în ultima secundă, indiferent ce se va întâmpla, ce decizie vor lua liderii coaliției", a declarat senatoarea PSD.

Cîrstoiu a declarat joi pentru Evenimentul Zilei că nu se va retrage din cursă nici dacă Marcel Ciolacu îi va cere.

„Nu, nu mă retrag”, susține candidatul la Primăria Generală. „Să nu vă așteptați de la mine la așa ceva. Nici dacă îmi va cere domnul Marcel Ciolacu. Căci nu eu am fost cel care a căutat un candidat la Capitală și a ajuns la varianta Cătălin Cîrstoiu, și, cum am mai zis, eu nu am solicitat nimănui nimic în ideea asta”.



El a ținut să precizeze că nici din partea cealaltă nu se așteaptă la vreo hotărâre de genul acesta. Spune că are încredere în cei doi lideri de partid că vor merge mai departe cu susținerea sa.

„Atât domnul Marcel Ciolacu, cât și domnul Nicolae Ciucă sunt oameni serioși. Mi-am dat seama din discuțiile pe care le-am avut cu ei că sunt oameni politici cu coloană vertebrală. Își asumă un lucru și-l duc până la capăt. Nu joacă nimeni „Alba-Neagra” în această situație”, mai spune Cătălin Cîrstoiu.

+++

Medicul-candidat Cătălin Cîrstoiu, care tot "amenință" că va susține o conferință de presă și va răspunde tuturor întrebărilor legate de problemele sale din declarația de avere, a fost trimis miercuri în fața microfoanelor de șeful PSD, Marcel Ciolacu.

"În momentul de față eu cred că abordarea cea mai corectă, după decizia Coaliției ca domnul doctor să fie candidatul comun, este ca domnul doctor să facă o conferință de presă și să răspundă la toate acuzațiile", a transmis Ciolacu din Qatar.

Ciolacu a revenit apoi și a insistat că medicul trebuie să țină conferința de presă și că "nu putem merge mai departe dacă nu lămurim toate aceste acuzații".

"Domnul Cîrstoiu trebuie să iasă în public, în fața presei și să explice toate aceste acuzații", a continuat el.

Inițial el a negat că, așa cum se vehiculează în spațiul public, s-a discutat despre retragerea lui Cîrstoiu cu acesta sau cu liderul PNL, Nicolae Ciucă, însă apoi a spus că au fost unele discuții în Coaliție și cu stafful tehnic, dar nu "punctuală de a retrage pe cineva sau de a veni cu alt candidat".

Și liderul PNL, Nicolae Ciucă, a declarat zilele trecute că, în acest moment, la nivelul Coaliției s-a menținut decizia ca doctorul Cătălin Cîrstoiu să fie candidatul Coaliției și că "se pregătește domnul doctor Cîrstoiu pentru o conferință pe care o are în vedere, astfel încât să poată să stea de vorbă și să lămurească toate aceste aspecte, fiind cel care este nemijlocit implicat în acest demers".

Digi24.ro scrie că medicul refuză să organizeze conferința de presă solicitată de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă pentru a lămuri acuzațiile de incompatibilitate care i-au fost aduse. Potrivit informațiilor noastre, candidatul ar fi transmis că va face această conferință de presă doar după ce i se va depune oficial candidatura pentru alegerile din 9 iunie. Cu alte cuvinte, va lămuri ce i s-a cerut să lămurească doar după ce va fi sigur că nu a fost scos din cursă.