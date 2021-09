Fostul președinte al PSD Liviu Dragnea a anunțat că va sprijini "cu toată experiența" un partid nou-înființat, Alianța pentru Patrie, care are ca obiectiv "bunăstarea românilor" și este animat de "patriotism economic", potrivit Agerpres.

"Prin octombrie am avut o discuție cu Codrin Ștefănescu (...). Mi-a zis că simte nevoia să sprijine apariția unui nou partid care să nu mai fie măcinat de compromisuri interne, de oameni care nu au curaj, de acoperiți, de infiltrați, de tot felul de interese împletite care (...) distrug un partid sau îl lasă acolo unde trebuie să fie - 20%. (...) Am zis că sunt de acord și îl voi sprijini cu tot ce știu eu, cu toată experiența mea politică, administrativă, economică, să se întâmple acest partid. Am găsit mai mulți prieteni de-ai lui, patru oameni obișnuiți, dar cu curaj, care au devenit membri fondatori (...), Codrin neimplicându-se de la început în documente pentru a nu risca ca undeva, pe parcursul procedurilor, să se blocheze (...) înființarea partidului. Partidul s-a înființat - se numeste Alianța pentru Patrie. (...) E un partid la început. S-a născut din lacrimi, deznădejde și din suferință. A noastră, a tuturor. Dar și din speranța că încă se mai poate recupera România", a declarat Dragnea, la Realitatea Plus.

El a susținut că această formațiune politică nu va fi naționalistă și nu este un partid "făcut degeaba"."Principalul obiectiv al acestui partid îl reprezintă bunăstarea românilor și este animat de patriotism economic. Nu este un partid naționalist, nu este un partid xenofob, nu este un partid radical, antieuropean sau antiatlantic, dimpotrivă", a adăugat Liviu Dragnea.

Fostul lider PSD a spus că va discuta cu avocatul său "să analizeze posibilitatea unei acțiuni în instanță" pentru a se lămuri dacă are sau nu dreptul să ocupe funcții într-un partid.

"Unii spun că eu nu am voie să ocup vreo funcție într-un partid. Eu pentru partidul ăsta voi face foarte multe lucruri", a completat Dragnea.

Luni dimineața, pe pagina de Facebook a formațiunii a fost publicat următorul mesaj: "Ne-au blocat site-ul azi noapte! Ne așteptam!!! Revenim! #EObligatoriuSăNeRecuperămRomânia".

În descrierea de pe site, Alianța pentru Patrie se descrie ca fiind, printre altele, "o formațiune politică loială poporului român, care se angajează total pentru promovarea valorilor și intereselor sale vitale, pentru afirmarea onestă a conceptului de românism și românitate, atât în spațiul de existență al națiunii române, ca întreg, cât și în dialogul universal cu celelalte popoare".