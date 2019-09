Liderii Alianței 2020 USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, au propus luni un acord politic președintelui și tuturor partidelor, cu excepția PSD, pentru organizarea alegerilor anticipate în 2020, în aceeași zi cu alegerile locale.

Prezentăm în integralitate Pactul politic propus de Alianța 2020 USR PLUS:



”Noi, președintele României, PNL, Alianța USR PLUS, ALDE, UDMR, PMP, Grupul minorităților naționale și Pro România, ne angajăm, prin semnarea acestui pact, să declanșăm alegeri anticipate cel mai târziu în iunie 2020, odată cu alegerile locale.



Cei 261 de senatori și deputați ai partidelor noastre, care reprezintă majoritatea în Parlament, se obligă să urmeze toți pașii prevăzuți în acest pact, în termenele constituționale, cu obiectivul de a organiza alegeri anticipate odată cu alegerile locale, în virtutea responsabilității față de România și a reprezentării intereselor cetățenilor care în 26 mai și-au exprimat neîncrederea în partidul de guvernământ.



Organizarea alegerilor anticipate este astăzi imperativă pentru a scoate România din criza politică și morală și constatând următoarele:



Guvernul condus de Viorica Dăncilă nu mai are majoritate în Parlament și refuză să demisioneze.



Din cauza luptelor interne pentru putere, PSD a generat trei crize guvernamentale majore, cu schimbarea a doi prim-miniștri și înlocuirea a 80 de miniștri, ceea ce a condus la o instabilitate fără precedent a administrației centrale.



România a ajuns după trei ani de guvernare PSD să fie cea mai vulnerabilă economie din Uniunea Europeană, în situația unei crize economice.



Guvernul Dăncilă și PSD continuă încercările de subordonare a Justiției și refuză să abroge legea privind recursul compensatoriu care pune în pericol siguranța și viața cetățenilor României.



Noi, semnatarii acestui pact ne angajăm să:

Semnăm și votăm moțiunea de cenzură care să ducă la retragerea încrederii în Guvern și demiterea acestuia în conformitate cu articolul Articolul 113 din Constituția României:



(1) Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.



Potrivit articolului 110 alineat (4):

Guvernul al cărui mandat a încetat potrivit alineatelor (1) şi (2) îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern.



Președintele României se angajează să înainteze Parlamentului două propuneri de învestitură, iar parlamentarii partidelor semnatare se angajează să respingă cele două solicitări de învestitură în condițiile articolului 89 alineat (1) privind Dizolvarea Parlamentului din Constituția României care prevede:



(1) După consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, Președintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de investitură.



Viitorul președinte al României se angajează să dizolve Parlamentul pe 6 martie 2020 pentru ca alegerile anticipate să poată fi organizate cel mai târziu odată cu alegerile locale din iunie 2020, în temeiul articolului 63 alineat (2):



(2) Alegerile pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat se desfăşoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului.



Conștienți de răspunderea cu care am fost învestiți de cetățeni, noi semnatarii acestui Pact considerăm că această criză politică, guvernamentală, morală și economică generată de partidul de guvernământ nu mai poate continua fără să pună în pericol interesele românilor.



Anexăm prezentului Pact semnăturile celor 261 de parlamentari care reprezintă majoritatea în Parlamentului României.