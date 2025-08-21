Alin Tișe, președintele CJ Cluj, a scris joi o postare pamflet în care arată că, din calitatea de politician, asistă la creșterea impozitelor iar ca antreprenor, îi crește un nod în gât și de aceea „e momentul istoric să iasă în stradă împotriva sa”.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a postat pe Facebook un text pamflet intitulat: „Tișe împotriva lui Tișe: miting împotriva propriei persoane”, informează News.ro.

„Tișe împotriva lui Tișe: miting împotriva propriei persoane”. (text pamflet – orice asemănare cu realitatea nu e deloc întâmplătoare!) Astăzi eu, Alin Tișe, mă ridic împotriva… mea. M-am săturat să fiu, simultan, și victimă și călău. Ca politician, asist la creșterea impozitelor. Ca antreprenor, îmi crește un nod în gât. Ca om public, accept ordonanțe. Ca om privat, semnez falimentul propriei răbdări. De aceea, declar solemn: e momentul istoric să ies în stradă împtoriva mea”, scrie președintele CJ Cluj.

Alin Tișe continuă: „Să mă huidui, să mă fluier, să-mi cer explicații. Și tot eu să-mi răspund, cu aceea nepăsare birocratică pe care o urăsc și cu care lupt de zi. Am decis să nu mai tac. Voi ieși la miting! Manifestul mitingului împotriva propriei persoane va suna așa: Eu, Alin Tișe, om cu dublă identitate publică, anunț cu respect față de mine însumi că voi protesta împotriva propriei mele guvernări. În calitate de politician am acceptat decizia ca trebuie să cresc taxele. În calitate de antreprenor am decis că nu mai pot respira de la atâtea taxe. De aceea: Îmi cer mie demisia, dar nu mi-o acord. Îmi reproșez lipsa de curaj, însă mă felicit pentru responsabilitate. Mă huidui în piață, dar mă și aplaud pentru realizările unice ale Clujului - altceva pentru tine! La mitingul împotriva mea: Eu țin pancarta, eu organizez contramanifestația. Eu strig „Hoții!”, dar tot eu strig „Cinste lor!”. Eu îmi cer socoteală, dar îmi dau și termen de grație”.

Potrivit lui Tișe, este pentru prima dată în istoria democrației românești când un om reușește să fie și poporul furios și guvernarea, care pare surdă, în același timp. O revoluție împotriva propriei persoane - un spectacol unic, marca România”.

„În final, promit solemn că voi continua să mă lupt cu mine însumi, până când TU vei câștiga! Semnat: Alin Tișe. Tișe Alin”, scrie președintele CJ Cluj în finalul postării.