Președinta interimară a Senatului, Alina Gorghiu, le-a transmis miercuri revoluționarilor din Decembrie 1989 de la Timișoara să uite traumele acelui moment.

Ea le-a cerut acestora și să participe activ la eforturile societății românești, pentru că perioada este foarte complicată, iar anul 2023 va fi unul dificil.

"Sunt bucuroasă că am avut ocazia să fiu alături de ei (participanții la Revoluția din 1989 de la Timișoara - n.r.) astăzi și le urez un lucru pe care li-l urez tuturor românilor: să uite traumele de la Revoluție, să își aducă aminte că au ajutat enorm de mult această Românie cu efortul și cu curajul lor și să participe activ la eforturile societății românești, pentru că perioada este foarte complicată și avem nevoie de fiecare om într-un 2023 care va fi unul dificil", a declarat presei Alina Gorghiu, în cadrul unei ședințe festive dedicată evenimentelor din Decembrie 1989 de la Timișoara, citată de Agerpres.

Senatorul liberal a subliniat faptul că Timișoara a fost, în mod cert, un exemplu pentru toată țara, în urmă cu 33 de ani, la Revoluție începând parcursul proeuropean și pro-NATO al României.

"Țara aceasta, de la Revoluție a început să se modernizeze. Sunt foarte mulți oameni care merită respectul nostru; eu am venit astăzi, în semn de respect, să îi ascult, să asist la o ședință festivă a Consiliului Județean alături de asociațiile de revoluționari, iar după luările de cuvânt am încercat să stau de vorbă cu fiecare, să vedem punctual fiecare ce nevoi, ce probleme și preocupărimai are", a detaliat Alina Gorghiu.

Șefa Senatului a apreciat că revoluționarii au spus lucruri extraordinare, alături de nemulțumirile expuse, care pot fi exprimate liber tocmai prin dreptul câștigat în urmă cu 33 de ani, fiind subliniate și progresele.