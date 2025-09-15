Marius-Gabriel Lazurcă, vehiculat ca favorit pentru a prelua șefia Serviciului de Informații Externe (SIE), a fost rechemat luni în țară de președintele Nicușor Dan din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Mexic.

Prezent luni seară la Antena 3 CNN, președintele Dan a spus că "Lazurca e o persoană în care am încredere, pe care o cunosc de multă vreme și consider că poate ajuta dintr-o poziție centrală".

"Care e acea poziție o să vedem. Utilitatea lui e mai mare la București decât într-o poziție de ambasador. Am fost colegi și chiar am organizat în anii aia un fel de seminar de politică pentru românii care studiau acolo”, a continuat Dan.

Întrebat ce calități, Nicușor Dan a spus că "să fie un om echilibrat, pentru că zona de servicii e foarte complicată, cu multe interese, de multe ori contrare, pe care trebuie să le gestionezi" și "să fie cineva care a lucrat de mult timp cu oamenii, cineva pentru care să nu existe vreun dubiu cu privire la onestitate”.

Președintele a precizat că are și o listă scurtă și are "niște discuții cu niște lideri politici".