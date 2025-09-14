Din dispoziția șefei diplomației, ambasadorul Rusiei la București a fost convocat duminică la sediul Ministerului Afacerilor Externe în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025.

Partea română a transmis ”protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare” a suveranității României.

”Astfel de situații recurente determină escaladarea și amplificarea amenințărilor la adresa situației de securitate regionale”, precizează MAE.

Părții ruse i s-a solicitat ”să ia neîntârziat toate măsurile care se impun pentru a evita pe viitor încălcarea spațiului aerian al României”.

MAE reamintește că România este în permanent contact cu aliații săi și cu ceilalți membri UE.

Două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat sâmbătă, la ora 18:05, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, a informat Ministerul Apărării Naționale.

La ora 18:23, aeronavele F-16 au detectat o dronă în spațiul aerian românesc, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.

După circa două ore, două Eurofighter Typhoon de la Baza Kogălniceanu au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația.

Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației din nordul județului Tulcea, care a fost avertizată prin două mesaje RO-ALERT.

