Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a subliniat miercuri că prezența americană "solidă și angajamentul durabil față de Europa rămân neclintite, inclusiv sprijinul acordat misiunii Eastern Sentry".

"În cadrul NATO, aliați precum România demonstrează o capacitate și o responsabilitate sporite. De peste 20 de ani, România, în calitate de aliat NATO, colaborează constant cu Statele Unite pentru a îndeplini obiectivele comune de apărare. Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată. Statele Unite rămân angajate față de România – ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital și motor al securității în Europa", a scris pe Facebook ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, după ce autoritățile de la București au confirmat oficial că americanii vor retrage o parte din trupele dislocate în România.

"Prezența noastră solidă și angajamentul durabil față de Europa rămân neclintite, inclusiv sprijinul acordat misiunii Eastern Sentry", a mai scris Matthew Whitaker.



