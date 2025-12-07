Ana Ciceală, candidata Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS) la alegerile locale din București, a declarat duminică seară că așa-zisul vot util a afectat-o în cursă.

"Pentru noi, una dintre mizele acestor alegeri a fost să punem pe masă subiecte pe care Bucureștiul, dar și alte orașe din România le evită de foarte mulți ani: costul vieții, care zdrobește familii întregi; criza locuirii, pe care o simte fiecare tânăr și fiecare părinte; consolidările clădirilor cu risc seismic – o bombă care pică peste capetele noastre, aici, în București; un București verde pe care vrem să îl construim; un București al speranței, al încrederii și un vot pozitiv, nu un vot pentru răul cel mai mic”, a spus Ciceală după închiderea urnelor.

Ea a mai precizat că aceste teme sunt astăzi în sfârșit pe agenda orașului și vor fi și pe agenda altor orașe din România.

"Asta se datorează vouă, celor care ați crezut că politica nu trebuie să rămână captivă în temele trecutului (…). Sondajele au observat, chiar dacă au fost folosite pentru a manipula și chiar dacă prin așa-zisul vot util ne-au afectat, poate, o să vedem după ce se numără voturile, și rezultatul de astăzi, anume problemele pe care am reușit să le punem pe agenda publică au rezonat cu cei mai tineri dintre votanții orașului nostru”, a continuat ea.