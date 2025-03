Lidera formațiunii extremiste POT, Anamaria Gavrilă, a fost întrebată marți, într-un interviu pentru HotNews, ce înseamnă "soroșist", termen pe care îl folosește des pentru a-și ataca adversarii politici, însă a spus că nu știe.

"Nu știu, e un termen pe care nu cred că l-am folosit. Nu sunt de acord să împărțim societatea. Nu ne ajută la nimic", a spus Anamaria Gavrilă, întrebată ce este acela un soroșist.

"Trebuie să fim mai pragmatici. Acești termeni nu aduc valoare nimănui, nici nouă ca politicieni. Cetățenilor nu le place să vadă că politicienii se ceartă între ei. În Parlament sunt mai multe partide, aceste partide au fost votate de cetățeni români, trebuie să respectăm asta.Noi am primit un mandat să conlucrăm între noi, nu să ne facem în toate felurile. Din păcate, sunt partide care se pretind anti-sistem și sunt la al treilea mandat și te întrebi: Ok, ce ai făcut până acum?Când vom fi noi la al treilea mandat trebuie să spunem că am conlucrat ca să ajungem la niște decizii: digitalizare, o deblocare a ANAF, lucruri esențiale. Hai să începem să facem asta", a mai spus ea.

Întrebată dacă nu este de acord cu astfel de etichetări, ea a răspuns: "Eu am fost plecată, în alte țări nu am auzit să se folosească asemenea termeni. O divizare am văzut când a fost Brexit. Acea divizare nu vrei să o ai într-o societate. O societate divizată nu poate construi. Trebuie să stăm la masă și să zicem cum vrem să fie de acum înainte. Ce poate aduce fiecare la masă".

În urmă cu doar câteva zile, Anamaria Gavrilă posta pe Facebook un mesaj care începea cu: "România în ghearele Soroșiștilor"