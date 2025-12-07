Candidata independentă susținută de AUR Anca Alexandrescu a declarat că datele sondajelor sunt pentru ora 19:30 și le-a cerut susținătorilor să mai aștepte.

Prezența redusă la vot e din cauza celor ”care au dat lovitura de stat de anul trecut”, a mai spus Anca Alexandrescu, la sediul central al AUR.

'Este un moment complicat pentru țara noastră. Îmi pare rău că au ieșit atât de puțini bucureșteni la vot”



Ea a mai spus că va continua să se lupte pentru interesele românilor și bucureștenilor.

!Nu vreau să fac multe comentarii, aș vrea să așteptăm numărarea voturilor până la capăt. Știm ce s-a întâmplat în noiembrie 2024. Indiferent care vor fi rezultatele la final, eu voi face exact ceea ce am promis în aceste săptămâni românilor, adică dreptate la București, indiferent de locul în care mă voi afla. De fapt, mă voi întoarce la ceea ce am făcut și îi voi apăra”, a declarat Anca Alexandrescu.



Liderul AUR George Simion le-a cerut membrilor partidului din secțiile de votare să rămână să supravegheze numărarea voturilor, în timp ce formațiunea va face o numărătoare paralelă.

”Un prim obiectiv deja poate fi atins. Am arătat că suntem parte a societății bucureștene, nimeni nu ne poate trimite la colț. vreau să rog oamenii din secțiile de vot, sunt probleme cu diferite forme de manipulare, să rămână în secția de vot, pe parcursul zilei am avut probleme cu unii primari care nu respectă legislația”, a declarat George Simion.