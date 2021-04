Medicul Andreea Moldovan a susținut vineri prima declarație de presă după ce miercuri a fost demisă de premierul Florin Cîțu din funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății.

"Am venit în echipă la solicitarea lui Vlad Voiculescu. Mi-am dorit să fiu alături de el pentru că știam că are planuri bune și are gânduri bune pentru a ajuta să se însănătoșească acest sistem sanitar care suferă de atât de mult timp. Am apreciat foarte mult că nu am fost condiționată din punct de vedere politic. Alături de mine au venit și alți profesioniști apolitici, iar pentru mine asta a fost garanția că voi putea face ceea ce trebuie și ce este corect, pentru că așa am lucrat o viață întreagă și așa voi lucra și de acum înainte", a spus Andreea Moldovan în cadrul unei declarații de presă pe care a susținut-o la grupul parlamentar USR PLUS din Parlament.

Fostul secretar de stat a adăugat că pentru ea a fost foarte important să știe ce se întâmplă și să încerce să rezolve problemele din sistem, dat fiind că a venit în funcție dintr-un spital de stat afectat nu doar de pandemie, ci și de alte probleme.

"Acele call-uri prelungite, repetate și în miez de noapte pe care le-am avut cu reprezentanții DSP-urilor, cu managerii din spitale, cu colegii, cu asistentele din școli, cu medicii din școli, cu asistentele comunitare, cu personalul din serviciile de ambulanță au fost prilejul de a afla exact ce se întâmplă și de a ști ce avem de făcut. Nimeni nu este deținătorul unui adevăr absolut, ci doar printr-o colaborare și comunicare eficiente putem să alegem cele mai bune soluții", a mai declarat medicul Moldovan.

Andreea Moldovan a ținut să precizeze că alături de echipa de la Ministerul Sănătății a vrut să țină cont nu doar de pandemie, ci și de problemele celor cu boli cronice.

"În fostul Ordin 555, care acum are numărul 456, am vrut să oferim o șansă mai bună atât pacienților cu COVID și cu comorbidități sau cu forme moderate-severe, cât și celor fără COVID, care nu au voie să fie discriminați negativ", a completat Moldovan.

Medicul Andreea Moldovan a mai afirmat că ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă din punct de vedere al abordării a fost "o treabă extrem de dură, în care cred că nu contau atât de mult aspectele fizice, ci contau mesajul și gândul transmis mai departe".

"Cred că este important ca toți să fim obiectivi, să fim mai mult decât deschiși și să dorim să prezentăm adevărul. Vă rog mult pe toți să fim obiectivi, constructivi și calmi, pentru că este un lucru de care toți avem nevoie. Situația în țară nu este deloc liniștitoare", a conchis ea.