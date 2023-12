Liberalul Andrei Baciu, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, a anunțat luni dimineață că a demisionat din funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Pe 4 august, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a fost întrebat într-o conferință de presă dacă a trimis către premier propunerea în persoana lui Andrei Baciu pentru a prelua șefia CNAS.

”Am trimis o propunere, am făcut o propunere în acest sens. Oricum, nominalizarea președintelui CNAS o face prim-ministrul”, a răspuns ministrul.

Pe 17 august, Andrei Baciu a fost numit de premierul Marcel Ciolacu în funcție.

+++

"Astăzi mă adresez vouă cu sufletul deschis și cu credința nestrămutată în valorile onoarei și integrității. Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, am luat decizia de a-mi înainta demisia de onoare din funcția de președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Aleg să îmi înaintez demisia de onoare datorită angajamentului meu față de principiile etice și morale în care cred și pe care le-am susținut întotdeauna, și nu dintr-o obligație legală", a scris acesta pe pagina lui de Facebook.



Baciu a mai spus că, de-a lungul a nouă ani de când s-a întors în România și în special în ultimii patru ani, în rolurile pe care le-a avut în timpul crizelor globale pe care România le-a traversat, a acționat "cu un respect neclintit pentru legislație, instituții și cetățeni. Medic fiind, am pus mereu pe primul loc binele pacienților".



"Am încredere deplină în actul de justiție, convins fiind că adevărul și dreptatea vor prevala. Vă mulțumesc și vă sunt recunoscător tuturor pentru încrederea și susținerea pe care mi le arătați", a conchis Baciu.

Potrivit unor informații apărute în presă, el a demisionat pentru că ar fi în vizorul DNA alături de fostul premier Florin Cîțu și foștii miniștri ai Sănătății, Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, în dosarul privind achizițiile de vaccinuri anti-COVID. Cei din urmă au fost deja puși sub acuzare.

Baciu fost vicepreședintele Comitetul Național de Coordonare vaccinării împotriva COVID-19 (CNCAV), apoi preluat interimar șefia acestuia.

CNCAV a fost desființat la finalul lunii iunie 2022, după un an și jumătate, iar atribuțiile acestuia au fost preluate de către Ministerul Sănătății.

Baciu, născut în Toplița, județul Harghita, a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. El a fost propus în 2015 de premierul Dacian Cioloș la Ministerului Sănătății și retras înaintea votului de învestire, iar în 2016 s-a înscris în PNL.

Cioloș l-a retras atunci pe Baciu pentru că în mediul online au circulat fotografii cu acesta în lenjerie intimă din perioada când era fotomodel.