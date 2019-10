Ecaterina Andronescu nu acordă foarte mari șanse moțiunii de cenzură de joia viitoare. După ce a ”ratat” votul de săptămâna aceasta din cauza cardului, fostul ministru al educației nu va fi în plen săptămâna viitoare.

Inițial, PSD a programat votul asupra moțiunii de cenzură pentru ziua de sâmbătă, dar plenul a întors decizia și a stabilit că votul va avea loc joia viitoare - relatează RFI - adăugând că acest lucru a fost posibil și pentru că unii parlamentari ai PSD, printre care și Ecaterina Andronescu, au ”ratat” votul din plen.

”Eu am introdus cardul în aparat. Nici prezența nu s-a înregistrat. N-am văzut, n-am fost atentă că acest aparat nu funcționează și când am realizat, atunci când efectiv am exercitat votul, deja m-am ridicat să spun că aparatul meu nu funcționează, era prea târziu...A fost un accident”, a explicat Andronescu la RFI.

Scuza cu nefuncționarea cardului a fost folosită și de Paul Stănescu, dar și de Mihai Fifor pentru a justifica faptul că mai mulți parlamentari PSD nu au votat sau au votat ”împotrivă”.

Andronescu nu va fi prezentă nici la votul pe moțiune: ”Din păcate, nu voi fi la moțiune, pentru că este o delegație la o conferință a OECD-ului, m-am înscris de foarte multă vreme și mă duc acolo cu o intervenție, mi-e rușine să spun acum pardon, știți, nu mai vin”.

Ea consideră că moțiunea de cenzură este superficială: ”Am citit moțiunea, este destul de superficială, m-aș fi așteptat să aibă un alt conținut, după discursurile pe care le-am auzit public, din păcate, moțiunea nu dovedește un conținut suficient de important, încât să poată fi convingător și pentru cei care n-ar avea pornirea să semneze moțiunea sau să o voteze”.