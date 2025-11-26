Un angajat al Guvernului a fost filmat miercuri, după ce președintele Nicușor Dan a prezentat în Parlament Strategia Națională de Apărare, cum agresează jurnaliști care voiau să ia declarații de la premierul Ilie Bolojan.

UPDATE

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, susține că ”nimeni nu i-a cerut ofițerului de presă să protejeze fizic premierul de jurnaliști”: ”Premierul este însoțit de un dispozitiv SPP a cărui sarcină este intervenția fizică atunci când ea se impune. Nu a fost cazul”.

Ea a adăugat că, de la începutul mandatului, premierul a explicat că face declarații presei doar în cadru organizat, adică interviuri, declarații și conferințe de presă, Bolojan având 13 conferințe de presă în 5 luni de mandat, adică o medie de 2,6 conferințe de presă pe lună.

Dogioiu afirmă că la ultima conferință de presă a premierului de vinerea trecută, au participat ”mult mai puțini jurnaliști decât cei care reclamă că premierul nu răspunde la întrebări”.

”În privința accesului înaintea ședinței de guvern, din verificările făcute de Direcția de comunicare, practica europeană este aceea de a nu permite accesul, singura excepție identificată fiind Polonia”, a mai spus purtătoarea de cuvânt.



++++

Cunoscut pentru opacitatea sa, nu este pentru prima oară când premierul nu stă de vorbă cu jurnaliștii și continuă să gireze un sistem de comunicare aproape inexistent. Informațiile, reacțiile și punctele de vedere se obțin foarte greu de la Guvern.

În acest context, miercuri un angajat al Biroului de presă a împins jurnaliști la Parlament pentru a nu se apropia de premier, care nu dorea să stea de vorba cu reporterii.

"Regretăm excesul de zel al colegului nostru, ofițer de presă, în interacțiunea cu jurnaliștii prezenți la evenimentul de astăzi de la Palatul Parlamentului. Conduita acestuia va fi supusă unei verificări disciplinare. De asemenea, asigurăm reprezentanții presei că o astfel de situație nu se va mai repeta. Profesia de jurnalist este una esențială pentru o societate democratică, însă reamintim jurnaliștilor, cu tot respectul pentru meseria pe care aceștia o practică, că premierul Ilie Bolojan face declarații doar în cadru organizat. Reamintim că, de la instalarea sa în funcția de prim-ministru al Guvernului României, în data de 23 iunie 2025, premierul Ilie Bolojan a susținut 13 conferințe de presă la Palatul Victoria și a acordat cel puțin 21 de interviuri presei", a transmis Guvernul.

+++

Doar partidele extremiste precum AUR și POT au apelat de-a lungul timpului la oameni care să "apere" liderii formațiunilor de jurnaliști. De-a lungul timpului, mai multe incidente de felul celui semnalat mai sus au avut loc în Parlament, în special la ordinul lui George Simion.