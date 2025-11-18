Zeci de angajați ai Parlamentului, de la personal tehnic, liftiere și șoferi s-au mobilizat marți într-un protest pe holul central al forului, nemulțumiți de tăierile de bani anunțate de Guvern.

Șeful Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, șeful Senatului, Mircea Abrudean, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila și liderul UDMR, Kelemen Hunor au trecut prin fața angajaților și i-au ignorat, însă aceștia au scandat și urlat la ei.

"Vom ține cont de tot ce a însemnat reducerea atât la Camera Deputaților, cât și la Senat. Aici s-au făcut reduceri la începutul anului. Toate acele lucruri vor conta în ceea ce înseamnă evaluarea pentru Parlament”, a spus Sorin Grindeanu.

Cseke Attila a transmis că nu vor fi tăieri de salarii în proiectul de lege privind reforma administrațiilor și fiecare instituție va decidecum își va reduce cheltuielile.





Protestul, deși a început ca unul pașnic, a devenit mai „agresiv" pe măsură ce numărul angajaților nemulțumiți a crescut, ajungând la circa 50. Deși era așteptat premierul Ilie Bolojan să ia parte la ședința comună a Parlamentului unde se numesc noi membri în Consiliile de administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTv), Societății Române de Radiodifuziune (SRR) și a președintelui Autorității Electorale Permanente (AEP), acesta nu a mai venit.

Printre scandări s-au auzit: "Bolojan, nu uita, România nu-i a ta", "Vrem salarii decente" și "Cum ne-au luat ei nouă, ia-le, Doamne, lor".

Parlamentarii AUR s-au băgat și ei în seamă și au început să filmeze și să facă live-uri pe rețelele sociale, fiind de partea angajaților și criticând și ei Coaliția.