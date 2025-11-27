După aproape 2 luni de când un angajat al Guvernului a fost filmat cum agresează jurnaliști care voiau să ia declarații de la premierul Ilie Bolojan, acesta a fost sancționat.

Biroul de presă a Guvernului a transmis marți că, în urma convocării Comisiei la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului pentru cercetarea disciplinară a angajatului cu atribuții de ofițer de presă din cadrul Direcției Comunicare și Relații cu Presa, "implicat în situația din data de 26 noiembrie 2025, de la Palatul Parlamentului, și-a încheiat activitatea".

Comisia a constatat săvârșirea unei abateri disciplinare în urma căreia angajatul a fost sancționat cu reducerea salariului de bază cu 5% pe o durată de o lună, potrivit art. 248 alin 1 lit.c din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată.

Reamintim că, pe 26 noiembrie, un angajat al Guvernului a fost filmat, după ce președintele Nicușor Dan a prezentat în Parlament Strategia Națională de Apărare, cum agresează jurnaliști care voiau să ia declarații de la premierul Ilie Bolojan.

Cunoscut pentru opacitatea sa, nu este pentru prima oară când premierul nu stă de vorbă cu jurnaliștii și continuă să gireze un sistem de comunicare aproape inexistent. Informațiile, reacțiile și punctele de vedere se obțin foarte greu de la Guvern.

În acest context, un angajat al Biroului de presă a împins jurnaliști la Parlament pentru a nu se apropia de premier, care nu dorea să stea de vorba cu reporterii.



"Regretăm excesul de zel al colegului nostru, ofițer de presă, în interacțiunea cu jurnaliștii prezenți la evenimentul de astăzi de la Palatul Parlamentului. Conduita acestuia va fi supusă unei verificări disciplinare. De asemenea, asigurăm reprezentanții presei că o astfel de situație nu se va mai repeta. Profesia de jurnalist este una esențială pentru o societate democratică, însă reamintim jurnaliștilor, cu tot respectul pentru meseria pe care aceștia o practică, că premierul Ilie Bolojan face declarații doar în cadru organizat. Reamintim că, de la instalarea sa în funcția de prim-ministru al Guvernului României, în data de 23 iunie 2025, premierul Ilie Bolojan a susținut 13 conferințe de presă la Palatul Victoria și a acordat cel puțin 21 de interviuri presei", a transmis Guvernul.