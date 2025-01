Crin Antonescu a susținut luni seară, la Antena 3, că are încredere în Marcel Ciolacu și în PSD, pentru că propunerea de a candida la prezidențiale a venit din partea social-democraților.

"Da. Nu putem vorbi acum de mulțimi mari, nu pot să am încredere în toți. În instituția PSD și în conducătorul ei actual, Marcel Ciolacu, este evident că am încredere, de vreme ce, la propunerea lor și a lui în primul rând ca prim-ministru și președinte al celui mai mare partid din această coaliție, eu am răspuns da. Cum ar fi fost să n-am încredere? Sigur că am încredere. Și am încredere în continuare. Eu pot să înțeleg mai multe lucruri decât se văd datorită experienței mele politice. Am condus și eu un partid, un partid în care foarte multe voci au vorbit totdeauna. Am făcut și eu parte dintr-un partid în care la rândul meu, nemaifiind președinte am vorbit altceva decât partidul, vezi recenta campanie electorală a Partidului Național Liberal la prezidențiale, când eu am fost unul dintre cei mai acerbi critici ai candidaturii domnului Ciucă, atunci candidat al PNL", a spus Antonescu, întrebat dacă poate avea încredere în sinceritatea lui Marcel Ciolacu și a pesediștilor.

După ce a anunțat că se suspendă din calitatea de candidat al Coaliției la prezidențiale, Crin Antonescu a spus că a fost sunat de Marcel Ciolacu, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian.

"Până în acest moment, toți liderii partidelor politice au fost în contact cu mine, am comunicat și, săptămâna aceasta, pe 8-9 vor avea loc discuții. Nu au de ce să mă invite la ședință, nu sunt membru al coaliției. Dacă există niște informații pe care vreau să le dau, mă pot invita, dar nu sunt membru de drept al acestei coaliții. Deciziile sunt exterioare mie. Nu e o problemă că nu sunt invitat, nu are o semnificație politică. Cu ce să mă consulte? Cu data alegerilor? Cât mai repede, am spus", a transmis fostul lider PNL.