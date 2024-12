Crin Antonescu, propunerea coaliției PSD-PNL-UDRM-minorități pentru alegerile prezidențiale, a declarat luni la Digi24, că el nu a făcut vreun demers să obțină candidatura, însă a acceptat-o, deoarece România se află într-o situație complicată.

Antonescu a susținut că nu a făcut demersuri și nu știe cum au ajuns liderii coaliției la concluzia că el ar trebui să fie candidatul.

”După niște contacte, nu pot să le spun discuții, neoficiale cu lideri ai coaliției, ieri-dimineață, am avut o întâlnire la Guvern cu președinții celor trei partide și liderul minorităților. Dânșii și-au exprimat convingerea că eu sunt o soluție pe care ei ar dori să o susțină. Eu nu am solicitat această candidatură, eu nu am făcut niciun demers de vreun privind această candidatură, am înțeles că aceasta este opinia lor. Cred și eu că este o situație politică foarte complicată. În fața acestei propuneri, eu nu m-am dat la o parte și am acceptat-o”, a declarat el la Digi 24.

Antonescu a mai susținut că va demisiona din PNL, dacă va fi confirmat candidat, deoarece el nu are nicio legătură cu programul coaliției de guvernare.

”Eu voi prezenta un program personal de candidat, care va fi sau nu agreat. Am încredere în toți cei care reprezintă ceva pe scena politică, indiferent de culoare sau orientare. Vorbim de oameni serioși, dar nu este treaba mea să măsor cât de mult vor trage aceste partide pentru mine”, a mai spus Crin Antonescu.

În 2017 susținea că, nici ”dacă reînvie” Brătianu, nu mai revine în politică.