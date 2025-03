Apicultorii români care produc miere ecologică sunt afectați de folosirea neonicotinoidelor, pesticide periculoase care afectează familiile de albine și calitatea produselor.

"Înainte să fiu certificat ecologic credeam că sunt ecologic și mergeam la culturi de floarea soarelui. În momentul în care am fost certificat ecologic, am aflat că, de fapt, pesticidele din floarea soarelui, din rapiță, pomi fructiferi, oriunde se folosesc neonicotinoidele, lasă reziduuri în miere", a explicat pentru Euractiv Cosmin Herța, un producător de miere ecologică din Mărginimea Sibiului, în contextul discuțiilor privind folosirea acestor pesticide periculoase de către România, prin derogări anuale, după ce în UE au fost interzise în două etape - parțial în 2013 și total în 2018.

Aceste reziduuri care rămân în miere afectează și albinele.

"Albina aduce nectar din floarea soarelui, care a salvat întotdeauna apicultorii de la un an secetos sau de la un an rău. Floarea soarelui secretă foarte mult nectar și atunci toți apicultorii încearcă merg la floarea soarelui, chiar dacă se înregistrează mortalitate la albine", a spus Cosmin Herța, proprietar al Herța Bio Apicole, prezent la Târgul de produse agroalimentare ce se desfășoară în curtea Ministerului Agriculturii, în perioada 20 -22 martie 2025.

În momentul în care găsesc o albină cu trompa scoasă, moartă în fața stupului, apicultorii știu că nectarul și polenul au fost afectate de pesticide.

"Pentru că dau o recoltă mare de miere, de nectar, apicultorii încă merg (la floarea soarelui) și au mortalitate, după care vine cu un cerc vicios, folosesc antibiotice să trateze albinele".

Herța spune că, după ce s-a îndreptat spre producția ecologică, nu a mai dus albinele la anumite culturi sau pomi fructiferi.

"Ca sortimente în cultura ecologică mai avem doar miere de mană, tei, salcâm și polifloră, dar doar din zone montane. Noi nu mai putem recolta miere de floarea soarelui, de lavandă, de rapiță, fapt ce ne afectează foarte mult. Fără floarea soarelui și rapiță, producțiile noastre de miere scad. Am scăzut undeva la 40 % - dacă nu chiar 50% - din producția care am fi putut să o avem într-un an".

Discuția a avut loc după ce Curtea de Apel din Cluj a pronunțat marți o hotărâre istorică prin care suspendă autorizațiile emise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pentru utilizarea pesticidelor neonicotinoide.

Chiar dacă MADR poate face recurs în cinci zile, decizia instanței din Cluj este ”executorie și imediată”.

De ce sunt folosite în continuare pesticide interzise în UE?

Herța Cosmin consideră că unul dintre motive este acela că fermierii sunt mai mulți și mai uniți, astfel că au asociații mai bune, spre deosebire de cele ale apicultorilor "care nu se implică".

Apicultorul consideră că decizia Curții de Apel din Cluj reprezintă "un pas înainte".

"Sperăm să se țină cont de el și să fie un semn de întrebare și pentru clasa politică, că nu e ok, până la urmă noi consumăm aceste produse. Vă dați seama că ei tratează sămânța, o plantează un sol, ajunge la maturitate planta și albina extrage nectarul din ea și moare".