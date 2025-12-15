Sindicatul polițiștilor „Diamantul” a descoperit că ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, și-a delegat mare parte dintre atribuții secretarului general adjunct al ministerului, în condițiile în care acesta este de 8 ani delegat pe funcție.

Codul administrativ spune că perioada maximă este de 1 an.

Potrivit sursei citate, Ioana Dorobanțu ocupă funcția de Secretar General Adjunct al MAI prin modalitatea exercitării temporare începând din anul 2017 până în prezent (2025), adică aproximativ 8 ani consecutiv. Astfel, au fost emise 16 decizii succesive de către prim-ministru, fiecare pentru o perioadă de 6 luni, creând o continuitate neîntreruptă de ocupare a funcției publice fără concurs.



Delegările succesive încalcă Art. 510 din Codul Administrativ care spune că „exercitarea cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere vacante se dispune pentru o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic." Alineatul 2 arată că „în mod excepțional, perioada poate fi prelungită cu maximum 6 luni (total 12 luni maxim), dacă funcția nu a fost ocupată prin concurs".

