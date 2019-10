Partidele politice sunt așteptate vineri la consultările convocate de președinte Klaus Iohannis pentru formarea unui nou Guvern, după ce Executivul condus de Viorica Dăncilă a fost demis prin moțiune de cenzură.

UPDATE

12.14 "Am prezentat ce credem noi despre anticipate și Guvern. Noi credem că nu trebuie să pierdem nicio zi, avem nevoie cât mai repede de un Guvern validat în Parlament. (...) Nu credem în varianta ancitipatelor. Ar însmena un Guvern anticipat, Parlament dizolvat, că nu se va face buget până în iunie. Să arunci țara într-o astfel de criză politică, financiară, înseamnă că ești inconștient", a afirmat Kelemen Hunor.

Prima opțiune a UDMR este un premier din UDMR sau un premier independent, nu tehnocrat, care s fie din zona fiscală sau bancară sau un Guvern condus de Ludovic Orban.

"Riscurile un Guvern PNL sunt că toți vor încerca, USR, PSD și alții, dinții pe el și se uzează și riscul să piardă alegerile centru-dreapta este uriașă. Asta ar însemna un Guvern USR-Pro România, ceea ce ar fi o greșeală", a mai precizat șeful UDMR.





12.01 Delegația UDMR a ajuns la Palatul Cotroceni. Liderul partidului, Kelmen Hunor, senatorul Attila Attila, deputatul Attila Korodi, dar și purtătorul de cuvânt se numără printre cei care discută cu președintele.

11.52 "Am luat foarte în serios ideea președintelui de a susține anticipatele. Astăzi am înaintat <Pactul pentru anticipate>, iar președintele a fost în asentimentul nostru că alegerile anticipate sunt soluția morală pentru România. (...) România are nevoie de un Guvern, și aici am fost foarte tranșanți, care să organizeze anticipate în februarie-martie anul viitor. Pare dificil, dar e exact ceea ce USR face de trei ani. (...) Alianța USR PLUS e gata să intre la guvernare după anticipate", a declarat Dan Barna după discuțiile cu Klaus Iohannis.

Delegația USR i-a mai transmis lui Iohannis că e nevoie ca în zilele acestea să se implice în rezolvarea crizei politice.

Barna a mai explicat că USR va susține o guvernare fără PSD care să își asume "Fără penali", alegerea primarilor în două tururi și organizarea alegerilor anticipate.





11.32 Delegația USR a intrat la consultări. Alături de liderul formațiunii, Dan Barna, participă deputații Cristina Prună, Claudiu Năsui, Stelian Ion și Iulian Bulai.

11.23 "Am prezentt președintelui mandatul acordat de PNL în cadrul consultărilor declanșate după căderea Guvernului PSD. Poziția PNL este foarte clară: în cazul în care există posibilitatea unui acord în vederea anticipatelor, noi susținem revenirea la popor. (...) În cazul în care acet lucru nu va fi posibil și președintele ne va solicita guvernul, PNL este pregătit să își asume răspunderea guvernării", a declarat Ludovic Orban, la finalul consultărilor.





Orban a mai precizat că el este propunerea PNL pentru funcția de premier, iar Klaus Iohannis a fost informat despre acest lucru.

Totodată, acesta va prezenta o listă publică a miniștrrilor după finalul consultărilor și a negocierilor cu celelalte partide.

11.00 Delegația PNL este formată din liderul partidului, Ludovic Orban, prim-vicepreședinții Raluca Turcan, Rareș Bogdan și Iulian Dumitrescu, secretarul general, Robert Sighiartău, și liderul senatorilor liberali, Florin Cîțu.

Consultările au început la ora 11:00 cu Partidul Național Liberal (PNL) și continuă, de la 11:30, cu Ununea Salvați România (USR) și cu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR), de la 12:00.

De la 12:30 e programat Partidul Mișcarea Populară (PMP), iar la 13:00 – Grupul parlamentar Pro Europa.Consultările cu Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) încep la 13:30, la ora 14:00 vin minoritățile naționale și de la 14:30 – Partidul Social Democrat (PSD).

Întrebată dacă PSD se va prezenta la consultările anunţate de Iohannis, Viorica Dăncilă a replicat inițial: Sigur că da, suntem oameni responsabili.

Dar joi seară, premierul a spus că PSD nu va participa la consultări.

„Nu. De ce să mă duc mâine la Cotroceni? Partidul meu este invitat ultimul pe listă. Noi avem totuşi o pondere mai mare, nu suntem chiar ultimul partid. (...) Nu se duce partidul. Pentru că eu, ca să merg mâine la Cotroceni, trebuia să am un Comitet Executiv Naţional, să iau mandat de la CExN. Eu sper ca nimeni să nu facă această greşeală şi să treacă peste o decizie a partidului”, a spus Dăncilă, la RTV.