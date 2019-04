PNL, USR, PMP, UDMR și grupul parlamentar al minorităţilor naţionale sunt așteptate joi după-amiază la consultări cu președintele Klaus Iohannis pe tema referendumului pe justiție. PSD și ALDE urmează să discute cu președintele vineri.

Delegația PMP este următoarea care intră la consultări, de la ora 16.45.

+++

De la ora 16.00 sunt așteptați la consultări reprezentanții USR. Liderul formațiunii, Dan Barna, a afirmat că, dacă referendumul îi avantajează pe cei un milion de românii care au semnat inițiativa " Fără penali în funcții publice", atunci "e foarte bine".

"Pe 26 mai decidem dacă rămânem o țară europeană sau o țară unde se schimbăă caii între Rusia și Europa", a mai adăugat Barna.

+++

Primii care au fost chemați la consultări, de la ora 15.00, sunt liberalii. Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat că " trebuie corectate toate stricăciunile provocate de PSD-ALDE asupra funcționării normale a unei justiții într-o societate democratică. PNL va susține cu toată forța reușita acestui referendum. Îi chemăm pe toți românii să decidă clar că în România, infractorii care săvărșesc fapte de corpuție voor fi condamnați și nu vor fi iertați, orice majoritate ar încerca să facă acest lucru".

+++

Este pentru prima dată când președintele Klaus Iohannis cheamă la consultări partidele politice pe o anumită temă în zile diferite, iar formațiunile care alcătuiesc coaliția de guvernare sunt ultimele care vor discuta cu șeful statului.

Klaus Iohannis le-a trimis vinerea trecută o scrisoare preşedinţilor partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament pentru a-i invita la consultări pe tema situaţiei din Justiţie, în contextul referendumului care urmează să aibă loc concomitent cu alegerile europarlamentare din 26 mai.

”Este o consultare cu foarte multă deschidere din partea mea. Consider că, dacă am convocat un referendum, care are temă centrală Justiția, integritatea, lupta anticorupție, și situația din Justiție acum se tot discută și se tot discută, și, din păcate, multe chestiuni sunt chiar foarte negativ prezentate chiar de sistemul de justiție, atunci o discuție se impune. Dar, sigur, sunt dispus, în marja acestor consultări, să discut și alte teme cu care vin reprezentanții partidelor. Și, probabil, unii mă vor întreba de referendum sau vor veni ei cu abordări proprii, dar, încă o dată, tema este situația Justiției. Faptul că unii nu vor să vină la discuții cu Președintele României, ce să zic, mi se pare de-a dreptul ciudat”, a afirmat președintele miercuri, la Bruxelles.