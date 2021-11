Audierile miniștrilor propuși au început miercuri de la ora 10:00, dar ele sunt pur formale, durând doar 45 de minute.

Premierul desemnat, Nicolae Ciucă, a depus marți seară la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare, iar astăzi de la 10:00 au început audierile.

+++

Aviz pozitiv a primit și liberalul Florin Roman propus la Digitalizare.

"Referitor la o întrebare care stă pe buzele tuturor, în programul de guvernare am convenit ca acea facilitate fiscală (scutirea de impozit pe venit) pentru cei care lucrează în zona de cercetare IT, digitalizare, acea facilitate fiscala va rămâne în continuare. Aici vorbim de un impact bugetar de 900 de milioane de lei. Din punctul meu de vedere, prin ceea ce produc cei care lucrează în aceste domenii ca plus valoare în economie prin inovare și cercetare și tehnologiile emergente înseamna foarte mult, iar pentru a ține oamenii în Romania și a-i ține în sectorul de cercetare pentru a nu migra în zona privată e nevoie ca aceste facilități să rămână.", a declarat el la audieri.

Roman a spus că prioritatea sa va fi cloud-ul guvernamental.

"Casa digitală" are o finanțare de aproape 500 milioane de euro în PNRR, a spus liberalul, care i-a mulțumit fostului ministru USR Ciprian Teleman și colegilor din minister pentru munca depusă.

Pe de altă parte, Florin Roman a susținut că există funcționari în cadrul ministerului care fac parte din anumite proiecte și pe perioada cât ele sunt deschise încasează și alți bani decât salariul de angajat: ”Acest lucru nu va mai fi posibil în viitor decât în zonele în care va fi plus valoare. Daca voi fi ministru acest lucru nu va mai fi posibil și la inceputul anului îmi propun să închid toate cele 7 loturi care sunt aproape de recepția finală".



+++

Prioritatea mandatului lui Alexandru Rafila la Sănătate este controlul pandemiei, drumul spre normalitate și dezvoltarea unui sistem de sănătate accesibil populației.

”Oamenii nu au unde să se testeze. Cred că centrele de vaccinare pot funcționa și ca centre de testare ... Tratamentul cu antivirale nu se administrează profilactic. Există această credință că în loc să mă vaccinez, iar tratament ca să previn”, a spus el, adăugând că trebuie să existe un parteneriat între corpul medical și populație, pentru ca oamenii să aibă acces la tratament.



Alexandru Rafila (PSD) spune că Ministerul sănătății nu are capacitatea de a se ocupa de campania de vaccinare, lucru valabil și în alte țări.

Întrebat de raportarea reacțiilor adverse ale vaccinurilor, Rafila a precizat că, după administrarea a zece milioane de doze în România au fost raportate puține cazuri de reacții adverse importante: 12 cazuri de tromboză, 9 de șoc anafilactic, 6 de miocardită, un caz de pericardită, un caz de citoliză hepatică, un caz de multinevrită și două cazuri de trombocitopenie. Persoanele nu au rămas cu sechele, a mai spus el.

Întrebat de certificatul verde, doctorul Rafila a declarat că e un instrument care salvează vieți, dar trebuie introdus la momentul oportun.

”Problema e că noi tot timpul îl prezentăm ca un instrument opresiv, în loc să-l prezentăm drept ceea ce este el în realitate. Este un instrument de protejare a sănătății individuale și a sănătății publice”, a spus deputatul PSD.









Sorin Grindeanu, propus la Ministerul Transporturilor, a afirmat că, dincolo de domeniu, România se află la un punct de cotitură, iar acest lucru a dus la ceea ce poate fi numit "o alianță nefirească" de guvernare.

El vede mandatul de ministru ca fiind unul "foarte greu", pentru că, la 30 de ani de la Revoluție, există o datorie foarte mare față de români. Grindeanu a acuzat că în ultimii zeci de ani s-au cheltuit foarte mulți bani pe carioci, hărți și studii de fezabilitate, dar totuși a precizat că nu vrea să își ia niciun angajament măreț.

Fostul ministru al Transporturilor, Cătășin Drulă, a transmis în fața Comisiilor că programul de guvernare al PSD-PNL-UDMR este în mare parte copiat de la fosta alianță PNL-USR-UDMR, iar asta poate fi un lucru bun pentru continuarea programelor de investiții.

Grindeanu a fost întrebat câți kilometri de autostradă vor fi dați în folosință în acest an, el a răspuns că există posibilitatea să fie dați în folosință 7 kilometri din Autostrada Târgu-Mureș - Ungheni, iar pe ruta Sebeș-Turda e posibil să se dea în folosință 25 de kilometri, dar nu e sigur.

+++





Cătălin Predoiu (PNL) s-a declarat ”deosebit de onorat și conștient de responsabilitatea imensă care stă în dreptul minstrului justiției”.

El a spus că există multe subiecte asupra căror nu există un acord în rândul magistraților, unul dintre ele fiind desființarea Secției speciale. Potrivit programului de guvernare, SIIJ ar urma să fie desființată în primăvara anului viitor, dar se va înființa o structură oarecum asemănătoare.

Predoiu a pledat pentru cooperare instituțională, trebuie ca ”fiecare să lase de la el”, ”să nu tragă de ghem în toate părțile”.

Guvernul are o majoritate care-i permite să adopte modificările necesare, a mai spus Predoiu.

Fost ministru al justiției, el a subliniat lipsa acută de personal și volumul mare de muncă în unele instanțe și parchete.

Întrebat de SIIJ, Predoiu a subliniat că subiectul dezbină sistemul judiciar, dar și opinia publică interesată de justiție. El consideră că e un dialog ”excesiv de pătimaș”, care denotă ”o neîncredere în capacitatea procurorilor de a fi independenți”.

Ministrul propus susține că va aborda subiectul ”cu echilibru”, ”în dialog cu sistemul judiciar”.

Predoiu i-a îndemnat pe șefii parchetelor ''să-și activeze echipele, să răstoarne dosarele pe masă și să treacă mai serios la treabă'', pentru că "nu putem asista cum interlopi își afișează în spațiul public averile dobândite ilicit".

"La ora la care vorbim, asistăm la un trafic de persoane inimaginabil și inacceptabil. România ocupă un loc rușinos în ceea ce privește traficul de persoane în Europa și acest lucru nu mai poate fi tolerat. Îi chem pe șefii parchetelor să-și activeze echipele, să răstoarne dosarele pe masă, să lichideze stocurile și să treacă mai serios la treabă, pentru că siguranța cetățenilor nu este de discutat", a declarat Cătălin Predoiu, potrivit Agerpres.

”Sigur că ministrul justiției nu se poate implica în niciun dosar penal și vă garantez că eu, personal, nu am să o fac, dar ministrul Justiției face și propuneri de numire cum poate face și propuneri de revocare, pentru inactivitate sau pentru management defectuos. Nu putem asista cum interlopi își afișează în spațiul public averile dobândite ilicit, capacitatea de a produce violență și impunitatea. Aceasta pune legea în discuție și acest lucru nu este permis", a subliniat Predoiu.



El a primit aviz favorabil.

+++

Actualul și viitorul ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, a spus în fața Comisiilor pentru învățământ că nu știe câte realizări au fost făcute până acum, dar "efortul a fost să menținem școlile deschise".

Alte realizări ale ministrului sunt organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de directori, dar și majorarea burselor școlare.

+++

Adrian Câciu, propus pentru Ministerul de Finanțe, cunoscut mai mult pentru aparițiile pe Facebook și în calitate de consultant economic la diferite emisiuni, scrie Radio Europa Liberă.

Imediat după nominalizarea primită din partea Consiliului Național al PSD, prima acțiune a lui Adrian Câciu a fost să-și închidă contul de Facebook sau să îi schimbe setările pentru ca postările să poată fi vizionate doar de apropiați. Pe cont se aflau mai multe postări dure la adresa guvernării PNL și la adresa lui Florin Cîțu, dar și teorii ale conspirației.

La audierile din Parlament de miercuri, Câciu a spus că activat "încă din anul 2 de facultate în viața privată", iar din anul 2001 este angajat la stat. El a declarat că scopul său a fost să își facă treabă acolo unde a ocupat diferite funcții.

O altă realizare a ministrului propus este că a participat la elaborarea a trei programe de guvernare și a elaborat bugete la diferite instituții. Adrian Câciu a mai explicat în prezentarea sa că, în ultimii doi ani, poate a fost "controversat" pentru că a ales să își exprime opiniile și în spațiul public.

Lucian Romașcanu speră să aibă un mandat ”cât de cât lung”. El a primit aviz favorabil, după ce a precizat că "cea mai importantă prioritate pentru domeniul cultural” e finanțarea.

Ministrul desemnat și-ar dori să-și poată convinge colegii din Guvern ca domeniul Culturii să ajungă la 0,1% din PIB, iar în următorii opt ani - la 1%.

Adrian Chesnoiu a spus doar generalități, insistând pe necesitatea construirii unor sisteme de irigații: ”Fără apă nu se poate face nimic”, ”avem nevoie de apă pentru a da viață plantelor”.