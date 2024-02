Partidul extremist AUR a anunțat miercuri că "de Ziua Îndrăgostiților avem o surpriză pentru cuplul minune Nicu-Marcel: peste 150 de primari, viceprimari, consilieri locali și județeni din PNL și PSD au venit alături de noi".

Formațiunea spune că aleșii locali au schimbat tabăra "în semn de protest față de negocierile pentru comasarea alegerilor".

„Oamenii ăștia nu sunt membri AUR acum pentru că își pot pierde mandatul. Când se stabilește data alegerilor vor semna o adeziune pentru partidul AUR. Sigur că PNL, speriat, i-a demis pe consilierii de la Sectorul 3. Sigur că oameni cu demnitate, consilierii de la Sectorul 1 PNL și-au dat demisia, dar situația este explozivă. Dacă hoțul Virgil s-a lăudat că ne-a luat organizații fictive în Mehedinți, noi venim în fața voastră să arătăm că AUR se va lupta cu baronii locali. Și dacă PNL sau PSD, în funcție de județ, au încetat să fie opoziție la acești baroni locali, vom prelua noi această misiune. Sigur că ne-am fi dorit să se respecte Constituția și legile țării. Ne-am fi dorit ca alegerile să fie la termen. Suntem pregătiți și dacă nu sunt la termen aceste alegeri” a declarat George Simion

Mai mult, președintele AUR anunță că în perioada următoare alături de Alianță vor veni și mai mulți liberali și social-democrați.



„Mesajul nostru e clar: suntem pregătiți de alegerile locale când vor ei, doar să respecte legile și Constituția. Și cei 150 de aleși locali din partidele lor prezenți aici care se opun comasării și ideii unui așa-zis deceniu de stabilitate Nicu-Marcel, și care nu vor să mai candideze pe listele PSD-PNL sunt doar începutul. Vor urma mult mai mulți, vom strica majoritățile actuale din Consiliile Locale și Județene, blaturile baronilor locali”, a subliniat George Simion.



Miercrui, de la ora 14:00, AUR a organizat un protest în fața Autorității Electorale Permanente.

”Mergem la AEP, care pe lângă proiectul de comasare mai are pe ordinea de zi două lucruri periculoase pentru democrație: interzicerea la alegerile europarlamentare a votului în Diaspora pentru cei care nu au reședință acolo. La alegerile europarlamentare, ca și la cele prezidențiale, românii pot vota oriunde. Colegii noștri din Anglia, Italia, au fost chemați la ambasade să primească instructajul pentru alegeri și asta li s-a spus, că românii trebuie să aibă reședința în respectivul stat. Și modificarea pe repede înainte a regulamentului AEP, acum înainte de alegeri, tocmai pentru a-și pune oamenii comozi în funcțiile de conducere, pentru a pregăti marea fraudă de la vot și pentru a externaliza serviciile de IT din cadrul AEP. Miza este mare, se lucrează de zor sub conducerea domnului Greblă, noi la ora 14 vom fi acolo”, a anunțat președintele AUR.

În dreapta lui Simion a stat eurodeputatul Tudor Ciuhodaru, ales în 2020 pe listele PSD. Deși încă figurează pe site-ul Parlamentului European ca fiind membru PSD, Ziarul de Iași scrie că deputatul PSD Marius Ostaficiuc și medicul Tudor Ciuhodaru ar urma să demisioneze din partid și să se înscrie în AUR.

Cel dintâi a și anunțat pe Facebook plecarea din PSD.

"Despărțirile fac parte și ele din politică. După 23 de ani de la înscrierea în rândurile social democrației, am luat decizia să plec din PSD. Nu mă mai simt compatibil aici, la Iași, cu oameni care n-au demonstrat nimic și care confundă politicul cu businessul. Plec dintr-o filială capturată și dintr-un partid care dimineața este la stânga, la amiază la mijloc și seara la dreapta, iar a doua zi o ia de la capăt. Voi rămâne în politică, folosindu-mi energiile și experiența în proiecte prin care să îmi ajut în continuare patria și orașul căruia îi datorez totul, Iașul", a scris Ostaficiuc pe pagina lui de socializare.

Zilele trecute, șeful PSD Iași, Bogdan Cojocaru, a făcut un scurt comentariu cu referire la posibila plecare a lui Ciuhodaru din partid.

„Nu comentăm zvonuri, dar pot să vă spun ceea ce știm cu siguranță din discuțiile pe care le-am avut noi: nu a fost niciodată o supărare (pierderea de către Ciuhodaru a nominalizării pentru un nou mandat de europarlamentar, n.r.), domnul dr. Ciuhodaru este colegul nostru, a fost susținut de fiecare dată, indiferent de faptul că vorbim de poziții în Parlament sau Parlamentul European, a beneficiat de sprijinul organizației județene. (...) Domnul dr. Ciuhodaru este parte a echipei, cu siguranță își dorește și dumnealui să candideze pe diverse alte poziții, dar toate aceste decizii le luăm în biroul politic județean și apoi mergem mai departe cu vot în consiliul județean (al partidului, n.r.)”, a comentat Bogdan Cojocaru, potrivit presei locale.

Contactat telefonic, Tudor Ciuhodaru nu a răspuns EURACTIV România pentru a prezenta un punct de vedere.