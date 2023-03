Liderul grupului AUR din Senat, Claudiu Târziu, a transmis marți o scrisoare deschisă președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, în care îi solicită retragerea celor 120.000 de cetățenii ucrainene acordate unor persoane din regiunea transnistreană.

Senatorul spune că astfel Ucraina ar da "dovadă de solidaritate față de Republica Moldova, aflată în conflict înghețat cu Rusia".

''Am încercat să am o discuție cu ambasadorul Ucrainei pe marginea problemelor din regiunea transnistreană, să ne sfătuim, nu-i așa, ca buni vecini, cum rezolvăm această problemă care reprezintă un risc major de securitate în regiune. Am fost refuzat politicos, de fapt amânat sine die, de aceea cred că este nevoie de această scrisoare deschisă. Scrisoare deschisă către președintele Ucrainei în care îi amintesc solidaritatea exemplară de care România a dat dovadă față de poporul ucrainean în acest război de cucerire declanșat de Rusia, în care îmi manifest, din nou, îngrijorarea pentru ce se întâmplă acolo și transmit, în numele partidului nostru, că noi condamnăm acest război în mod univoc, în mod categoric, și în care mai arăt că peste 3 milioane de ucraineni au trecut deja prin România - unii au rămas în România - beneficiind de statutul de refugiați, și că România a acordat ajutoare umanitare importante'', a declarat Claudiu Târziu.

Acesta a mai spus că regiunea transnistreană este un spațiu ocupat de armata rusă și condusă de niște "căpetenii separatiste, niște bandiți, niște infractori care folosesc industria rămasă a Republicii Moldova pe teritoriul acestei regiuni".

"Ce se întâmplă acolo? Aceste căpetenii, dimpreună cu alte 120.000 de persoane din regiunea transnistreană, au căpătat cetățenie ucraineană de-a lungul anilor, în condițiile în care Ucraina stipulează prin Constituție că nu acceptă dubla cetățenie. De ce au căpătat această cetățenie? Pentru a le facilita circulația prin lume, pentru că nu există un pașaport transnistrean. Nimeni nu recunoaște așa-zisul stat transnistrean, care nu este un stat, este parte a Republicii Moldova", a continuat Târziu.