Reprezentanții AUR spun că au descoperit mai multe persoane decedate care figurat cu drept de vot în secții din mai multe județe, inclusiv în București.

"Am descoperit câteva asemenea cazuri la Albești Paleologu, în Prahova. Reacția reprezentanților coaliției de guvernare din secțiile de vot? Nepăsare și tupeu! Reacția autorităților competente? Dau din umeri! Avem de a face cu una dintre cele mai grave fraude sistemice tolerate de statul român în ultimele decenii: menținerea persoanelor decedate pe listele electorale permanente. Fac asta pentru a-și oferi pârghii de manipulare a votului. Avem nevoie de fiecare dintre voi pentru a dezvălui această fraudă electorală", a transmis Adrian Axinia, europarlamentar AUR.

La sediul AUR, Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR, și Nicolae Vlahu, senator AUR, au venit cu mai multe detalii despre așa-zisele nereguli.

"Avem foarte multe situații cu persoane decedate care se află pe listele electorale. În București și în Prahova le-am și dovedit, pentru că sunt deja filmările video încărcate pe internet și de asemenea au fost sesizate și autoritățile.

De altfel, în toată țara există asemenea situații, sunt persoane decedate pe listele electorale, iar sesizările vin de la rudele acestor persoane. Și fac referire, o să vă dau câteva exemple, avem în Bistrița Năsăud, în București, în toate sectoarele, se află astfel de situații cu persoane decedate pe listele electorale. Brașov, Cluj, Călărași, Dâmbovița, Galați, sunt toate județele în care există această situație. Voiam să vă dau încă un exemplu puțin mai concret: în județul Constanța am fost sesizați cu privire la faptul că listele electorale care au ajuns în secțiile de votare au anumite alterări ale listelor, în sensul că au fost tăiate cu pixul anumite persoane de pe listă, iar în dreptul semnăturii scrie decedat.

Pentru acest motiv am formulat și o sesizare către IPJ Constanța, în care am sesizat un fals în înscrisuri oficiale și ce este cel mai important de reținut, au fost efectuate verificări, iar CNP-ul acestora apare ca fiind valid, ceea ce înseamnă că teoretic persoanele decedate ar putea avea un vot înregistrat. Suntem în această situație neplăcută, iar vina o dau pe respectivii din minister care ne-au acuzat că am venit cu dezinformări. Nu, nu la noi este dezinformarea, ci în listele dumneavoastră electorale”, a precizat Nicolae Vlahu.



”În completarea celor prezentate de colegul meu, din păcate revenim și cu metodele clasice, consacrate de fraudă electorală, de care ne-am lovit și la alegerile de anul trecut, la toate alegerile de anul trecut și, din păcate, constatăm că se repetă și în acest an. Și aici, sigur că sunt mai multe astfel de metode, vă voi prezenta cu titlu exemplificativ câteva dintre ele.În primul rând, metoda urna mobilă. Aici pot să vă spun că, odată cu deschiderea secțiilor de către președinți, într-un interval de două ore, s-au primit de trei ori mai multe solicitări de urnă mobilă decât în precedentele alegeri.

Este un volum foarte mare și o să vă dau câteva exemple de județe ca să înțelegeți de ce e o problemă această metodă, și anume urna mobilă.De exemplu, în județul Argeș, în 2024, la alegerile prezidențiale, au fost 102 cereri. Acum, astăzi, vară, nu iarnă, avem 1.400, de 10 ori mai mult.În județul Botoșani, în 2024, au fost 779 cereri pentru urna mobilă, acum avem 1.596.

În județul Cluj au fost 1.130 anul trecut, anul acesta dublu, 2.150. În județul Bacău, 298 erau, astăzi sunt 693. Și tot așa lista poate continua și știți prea bine că problema în legătură cu urna mobilă vizează legalitatea acestei cereri,mai exact împrejurarea dacă există sau nu dovezi medicale care să poată să justifice necesitatea aprobării urnei mobile. Și din păcate, din informațiile pe care le avem noi în acest moment, nu se justifică această urnă mobilă în majoritatea cazurilor în care a fost cerută.În mai multe secții din Ilfov, o altă speță, președinții obligă membrii să semneze procesele verbale în alb. Mai țineți minte că lucrul ăsta s-a întâmplat și de alegerile trecute.

Firește, s-au făcut sesizări de către colegii noștri la Biroul Electoral Județean. Avem un primar din Buftea, Ilfov, care se plimbă prin secțiile de votare de dimineață, se duce prin toate secțiile fără niciun fel de motiv. Nu se justifică prezența domniei sale acolo, pentru că, bineînțeles, nu poate să voteze de mai multe ori.



În comuna Pleșoi, județul Dolj, există un videoclip cu primarul în funcție, în fața secției de votare, care indică cetățenilor cu cine să voteze, având în mână un buletin de vot deja ștampilat.Tot în Dolj, ieri, în comuna Rojiște, s-au furat 100 de buletine de vot care au fost scoase pentru a fi ștampilate de către alegători și probabil urmau să fie băgate în urne astăzi pentru un anumit candidat.Înregistrăm, de asemenea, foarte multe cazuri de nerespectare a procedurilor standard în interiorul secțiilor de votare. În mai multe secții de votare au fost identificate nereguli grave cu potențial de compromitere a integrității procesului electoral", a spus Georgiana Teodorescu.