Partidul extremist AUR, prin vicepreședintele Adrian Axinia, îi solicită președintelui Nicușor Dan declanșarea procedurii de convocare a unui referendum privind participarea României la o eventuală misiune de menținere a păcii în Ucraina.

Formațiunea susține că "acest proces este necesar în contextul în care, fără consultare, fără mandat din partea Parlamentului României și fără o decizie în acest sens în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, șeful statului a decis unilateral să participe la Summitul <<Coalition of Willing>> și să adere la un plan prin care 26 de state se angajează să ofere garanții de securitate Ucrainei <<printr-o forță de reasigurare la sol, pe mare și în aer>> (conform declarațiilor președintelui Franței, Emmanuel Macron)".

AUR consideră că românii nu sunt de acord cu trimiterea de trupe în Ucraina, nici în război, nici pentru menținerea păcii, și că acest lucru ar reprezenta o mare vulnerabilitate pentru România în cazul reizbucnirii conflictului.



„Având în vedere lipsa de legitimitate a actualei Puteri politice și dorința evidentă a românilor de a nu fi implicați în conflictul din Ucraina, este evident că o decizie trebuie luată doar după consultarea poporului. De aceea, îi solicit oficial Președintelui României să declanșeze procedura unui referendum consultativ în baza prerogativelor care îi sunt oferite de articolul 90 din Constituție. O decizie a Guvernului în sensul participării la o misiune militară în Ucraina, fie ea și de menținere a păcii, ar fi o încălcare gravă a voinței poporului român și a articolului 4 alineatul 1 din legea fundamentală: (1) Statul are ca fundament unitatea poporului român și solidaritatea cetățenilor săi.”, a declarat Axinia, liderul europarlamentarilor AUR.

AUR reiterează că "militează în mod activ pentru mai multă transparență referitor la deciziile luate privind situația din Ucraina".

Pe de o parte, AUR îi solicită președintelui desecretizarea tuturor documentelor referitoare la ajutorul militar oferit Ucrainei. Pe de altă parte, formațiunea vrea ca toate deciziile, inclusiv cele referitoare la participarea la mecanisme europene de tip ReArm Europe sau programul de înzestrarea militară SAFE, să fie validate în prealabil în Parlamentul României în urma unei dezbateri publice consistente.

În cazul în care Nicușor Dan nu vrea să convoace acest referendum și va insista, alături de Guvern, pe ideea trimiterii de trupe românești în Ucraina, atunci AUR va lua în calcul declanșarea strângerii de semnături necesare suspendării și demiterii din funcție a șefului statului.

„Dacă americanii, conform Președintelui Donald Trump, refuză să trimită trupe în Ucraina, un asemenea gest din partea României ar putea avea consecințe extrem de grave. Nicușor Dan nu a primit un mandat în acest sens la alegerile din 18 mai. Deci, dacă va alege să meargă pe acest drum extrem de periculos, AUR se vede obligat să purceadă la strângerea de semnături pentru un referendum de suspendare și demitere a Președintelui în exercițiu. Nu ne dorim acest lucru, dar am fi obligați să acționăm, fiind evident că Puterea executivă – Președinte și Guvern – nesocotește voința românilor. Mai mult decât atât, AUR consideră că orice acțiune militară a României care nu este circumscrisă demersurilor NATO – așa cum este această structură încropită intitulată < > – depășește cadrul angajamentelor internaționale ale țării noastre. Francezii pot să facă ce vor ei. Nu înseamnă însă că, dacă Macron, vrea să genereze un incendiu, pentru a uita lumea de instabilitatea politică din țara sa și pentru a se perpetua la Putere, trebuie să ne dăm și noi cu capul de zid”, a concluzionat Adrian Axinia.

+++

La Palatul Elysée, mai mulți lideri ai Coaliției Voluntarilor, printre care Volodimir Zelenski și președintele SUA, Donald Trump, au discutat joi.

„Până în prezent, 26 de țări din această Coaliție a Voluntarilor s-au angajat să trimită trupe în Ucraina ca forțe de reasigurare începând cu a doua zi după semnarea acordului de pace”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, specificând că obiectivul lor „nu este de a purta un război, ci de a garanta pacea și încetarea focului și de a preveni un nou atac”.

Acest angajament nu a fost împărtășit de prim-ministrul Giorgia Meloni, care, așa cum se relatează într-un comunicat de la Palatul Chigi, „a reiterat propunerea unui mecanism de apărare a securității colective inspirat de articolul 5 din Tratatul de la Washington, ca element calificativ al componentei politice a garanțiilor de securitate pentru Ucraina” și a reiterat „indisponibilitatea Italiei de a trimite trupe în Ucraina”.