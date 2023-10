AUR și-a prezentat marți candidatul pentru primăria generală a Municipiului București, cu un an înainte de alegerile locale.

Candidatul este Mihai Enache, iar AUR spune despre el că "a realizat până în acest moment o serie de proiecte esențiale pentru bucureșteni, administrând bugete de investiții din bani europeni în valoare de peste 250 de milioane de euro".

"A avut contribuții majore în construirea Stației de metrou Tudor Arghezi, din sudul Capitalei, a Spitalului de Stomatologie de pe Șoseaua Olteniței, Amfiteatrului Facultății de Medicină Dentară sau Stației de Pompieri din cartierul Berceni", a continuat partidul.

Sub genericul "Alegerea de aur pentru București, Capitala noastră", Mihai Enache a înaintat public programul cu care își propune să redea bucureștenilor "Capitala renăscută, sigură, predictibilă, familistă, prosperă, frumoasă, unificată, liberă, istorică și deblocată".

"A venit momentul ca Bucureștiul să renunțe la primarii distructivi, incompetenți, leneși, servili politic, care căpușează bugetul locuitorilor ori blochează proiectele destinate acestora. Mihai Enache este băiatul din vecini, de nădejde, muncitor, care tace și face, dar mai ales deblochează și duce la bun sfârșit orice acțiune sau campanie își propune, așa cum s-a întâmplat și cu Caravana Medicală AUR, prin care oferim asistență medicală în zonele rurale ale României, unde accesul la servicii medicale este limitat", a declarat președintele AUR, George Simion.

În debutul prezentării programului său de guvernare locală, Mihai Enache a declarat că "am realizat metrou, parcări, școli, spitale, străzi, pasaje, iar când spun că am construit, asta înseamnă că am generat proiectele prin documentația elaborată și asumată, am verificat execuția lucrărilor în teren și le-am dat în exploatare cetățenilor".

Printre măsurile pe care candidatul AUR la Primăria Capitalei le propune se află și desființarea primăriilor și consiliilor locale de sector, stabilirea unui singur aviz pentru obținerea autorizațiilor, eliminarea inscripțiilor și afișajului de pe clădirile de patrimoniu și monumente, extinderea orașului până la limita autostrăzii A0, reconstrucția Mânăstirii Văcărești.

Mihai Enache are 35 de ani, s-a născut în comuna Bucșani din județul Dâmbovița și locuiește în București din 2007. A absolvit Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu din Târgoviște. A absolvit Facultatea de Administrație Publică, după care a urmat un master în Administrație Publică și Dezvoltare Durabilă. Între anii 2017 și 2021, Mihai Enache a urmat a doua facultate, de Drept.