AUR a atacat la CCR patru din cele cinci proiecte adoptate prin răspunderii de către Guvernul Bolojan, pe care le consideră "măsuri abuzive, adoptate fără vot democratic".

Partidul extremist a depus la CCR patru sesizări de neconstituționalitate, acuzând Guvernul că, prin această "manevră", puterea executivă "a confiscat rolul Parlamentului și a călcat în picioare principiile fundamentale ale statului de drept".

Analiza proiectelor adoptate prin această procedură "arată un tablou alarmant: încălcări constituționale de o gravitate excepțională, un atac sistematic asupra separației puterilor în stat și o tentativă deliberată de concentrare a puterii legislative în mâinile Guvernului".

AUR mai spune că invocarea „urgenței” pentru justificarea procedurii excepționale reprezintă o minciună instituțională.

"Probleme precum deficitul bugetar excesiv sau criza din sănătate nu au apărut peste noapte. Ele datează de ani de zile, timp în care guvernele succesive au refuzat să acționeze pe cale democratică. Crearea artificială a urgenței și folosirea ei ca pretext pentru a ocoli Parlamentul reprezintă o fraudă constituțională și o sfidare a principiului bunei-credințe. În consecință, AUR speră ca judecătorii Curții Constituționale să respingă în integralitate aceste proiecte și să transmită un semnal ferm că democrația românească nu poate fi desființată prin artificii legislative. România nu poate fi împinsă spre autoritarism de un guvern care confundă responsabilitatea cu abuzul de putere", a continuat partidul.

Duminică, Parlamentul a dezbătut, votat și respins patru moțiuni de cenzură depuse tot de AUR după asumarea răspunderii.