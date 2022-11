Parlamentarii AUR au depus, la Senat, două proiecte de lege care prevăd armonizarea salariului minim și pensiei minime cu valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent, transmite News.ro.

Norma este prevăzută în anexa nr. 1 a OUG nr. 217 din 2000 și care este exact norma adoptată recent în Parlamentul European, respectiv calcularea unui ”coș de bunuri și servicii la prețuri reale” pentru salariul minim.

Sursa de finanțare este prevăzută a fi impozitarea drastică a părții necontributive a pensiilor speciale și eliminarea finanțării de la bugetul de stat a partidelor politice parlamentare, arată partidul AUR, într-un comunicat de presă.



„O indexare a tuturor pensiilor cu 10% nu este corectă pentru pensionarii care au o pensie sub coșul minim de consum, pentru că îi menține sub pragul sărăciei. In aceeași situație sunt toți românii care au veniturile sub coșul minim de consum”, mai indică sursa citată.

De asemenea, indexările preconizate pentru salariul minim al românilor nu acoperă rata inflației, mai arată AUR.

„Uniunea Europeană impune calcularea unui «coș de bunuri și servicii la prețuri reale» pentru salariul minim. Pensionarii au și ei dreptul la un «coș de bunuri și servicii la prețuri reale» ca pensie minimă. Coșul minim de consum reprezintă «pragul sărăciei»”, conchide sursa menționată.

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie de doi adulți și doi copii pentru luna septembrie 2022 era de 8.659 lei pe lună, față de 7.233 lei în septembrie 2021, în creștere cu 19,7%, arată datele Fundației Friedrich Ebert România și Syndex România, citate de HotNews.ro.