Guvernul are pe masă joi un proiect de Hotărâre privind stabilirea ținutei vestimentare a judecătorilor, a magistraților-asistenți și a grefierilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție în ședințele de judecată.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a spus joi, la finalul ședinței Executivului, că era nevoie ca magistrații să aibă o ținută standard, lucru care nu se întâmplă acum.

Potrivit proiectului de act normativ, ținuta vestimentară pentru judecătorii și magistrațiiasistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție se compune din robă, bavetă și insignă. Costul total al statului sare de 72.000 de euro.

Proiectul de act normativ reglementează asigurarea ținutei vestimentare în mod gratuit, din fondurile prevăzute în bugetul Înaltei Curți de Casație și Justiție, de la bugetul statului.

Noile robe vor face parte din șinuta magistraților de la 1 ianuarie 2026, astfel că măsurile propuse nu au impact bugetar în anul curent., se arată în nota de fundamentare a proiectului. Totodată, pentru implementarea noii ținute vestimentare este prevăzut un termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii.

Care sunt costurile:

Pentru 122 judecători, 2 robe a câte 800 lei/buc înseamnă 195.200 lei.

În cazul a 125 magistrați-asistenți, 1 robă x 800 lei/buc =100.000 lei.

90 grefieri ședință primesc și ei câte o robă care costă 800 lei/buc, în total 72.000 lei.

Pentru perioada 2027-2028 s-a avut în vedere înlocuirea parțială a robelor uzate, dar și achiziționarea de robe pentru personalul nou încadrat (25%), adică 92.000 de lei.

Pentru anul 2029 s-a avut în vedere înlocuirea parțială a robelor uzate, dar și achiziționarea de robe pentru personalul nou încadrat (50%), costul fiind de 184.000 lei.

Cum arată noile robe:

Modelul robelor judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție, făcute din stofă de lână de culoare neagră, cu capă din același material, se încheie cu nasturi ascunși

Modelul robelor pentru ședințele de judecată ale completurilor de 5 judecători

Modelul robelor magistraților-asistenți

Modelul robeilor grefierilor

Noile achiziții vin în contextul în care Consiliul Superior al Magistraturii urmează să emită un aviz pe noul proiect privind pensionarea magistraților. Aceștia nu sunt de acord cu modificările Guvernului și critică în mod constant puterea Executivă și Legislativă că afectează independenț justiției.

Bolojan nu se oprește din apelurile la cumpătare, însă mai "scapă" și el în visteria statului

Achiziția de robe vine în contextul în care, de-a lungul ultimului an, pentru Ilie Bolojan vorbește despre „cheltuieli inutile”, care înseamnă în principal salarii/ personal bugetar în exces, ineficient, structuri birocratice supra-dimensionate, posturi ocupate sau aprobate, chiar dacă activitatea nu justifică munca, flote de mașini, cheltuieli de funcționare, structuri administrative cu costuri mari și eficiență mică.

El a vorbit și despre cheltuieli care nu sunt corelate cu performanță și utilitate reală, dar care consumă resurse publice, cheltuieli recurente care, lăsate necontrolate, pot compromite echilibrul bugetar al statului și pot genera necesitatea creșterii taxelor/impozitelor.