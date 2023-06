”Va trebui ca începând de astăzi să punem în aplicare programul de guvernare asumat”, le-a spus Ciolacu jurnaliștilor, vorbind de ”bună credință și stabilitate”:

”La sfârșitul mandatului, în 2024, România nu va pierde ceea ce e mai important în acest moment: să facem reforme și nu va pierde acest aproape ultim tren - PNRR .... Fără reforme, România nu va înainta mai departe în direcția în care ne dorim cu toții”.

Cabinetul Ciolacu își propune să nu piardă niciun ban din PNRR și să treacă până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare Legea pensiilor speciale.

”Sclavii moderni ai Europei” e un termen ”nefericit” trecut în programul de guvernare, a spus Ciolacu dar a urmat un mare ”DAR”:

”Știm foarte bine cum românii au fost tratați în Europa în anumite zone, cum munceau 12-14 ore pe zi, cum n-au avut acces la sistemul de sănătate mai ales în perioada pandemiei, cum au stat izolați în anumite barăci, acest lucru nu mai trebuie să se repete”.

Ciolacu a spus că trebuie preîntâmpinate astfel de lucruri, iar românii care pleacă trebuie să fie informați.

Șeful PSD n-a fost deranjat de gafele și greșelile miniștrilor în cadrul audierilor: ”N-am pretenții”, ”au fost și emoții, de obicei, numai proștii nu au emoții”.

Spune că de 5 sau 6 ani nu are mașină personală, anterior a avut Volkswagen, Opel Kadett, erau second hand, cumpărate personal din Germania.

Ciolacu susține că se vehiculează minciuni privind CV-ul său și speră ca într-o ”zi mai relaxată” va prezenta toată viața sa ”în detaliu”.

”N-am furat niciodată, n-am fost acuzat niciodată, n-am fost chemat niciodată la DNA ... n-am făcut niciodată ceva de care să-mi fie rușine mie, familiei mele sau părinților mei. N-am făcut nimic rău împotriva nimănui”.

Întrebat unde și-a terminat studiile, Marcel Ciolacu s-a lansat într-o declarație alambicată, nereușind nici de această dată să explice în mod clar când și cum și-a luat diploma:

”Când am dat examen a ținut de decizia mea și a familiei mele. Am terminat liceul, mi-am luat bacalaureatul, am dat la Facultatea de Drept și nu am intrat. M-am dus în armată. A venit Revoluția, m-am căsătorit, au devenit altele prioritățile mele, am făcut facultatea, m-am căsătorit. Frații mei se căsătoriseră înainte, au apărut nepoții. Nu am cerut niciodată bani de la părinții mei și am mers spre zona privată. Am lucrat și la o companie româno-israeliană de import-export ca angajat, am lucrat și ca muncitor până am plecat în armată, după care mi-am făcut propria companie, după care mi-am cumpărat toată concurența din jur, după 7 ani când a și apărut copilul în familia noastră”.