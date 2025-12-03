Candidata „anti-sistem” susținută de AUR a fost parteneră de afaceri și deținea în 2019 cinci terenuri în coproprietate cu un afacerist conectat la rețeaua de generali MAI a anilor 2000.

În 2019, Anca Alexandrescu era consiliera lui Liviu Dragnea, șeful PSD, membră în Consiliul de Administrație al Romaero și membră în consiliul de supraveghere al Fondului Român de Contragarantare (FRC), sinecuri care îi aduceau câteva mii de lei pe lună, pe lângă salariul de consilier al șefului Camerei Deputaților.

În ultima declarație de avere depusă de candidata susținută de AUR pentru funcția de primar general al Capitalei, Alexandrescu susținea că a primit și 58.000 de lei dividende de la societatea ABIS Media SRL.

Din aceleși document rezultă că deținea la acel moment șapte terenuri, dintre care cinci în coproprietate cu Paul Sebastian Vereș. Trei dintre terenuri erau situate în comuna Calvini, județul Buzău, și două, în comuna Corbu din Constanța. Toate au fost cumpărate în 2007.

Citiți continuarea pe PressHUB.ro.